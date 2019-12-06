2019-12-06T09:17:55+03:00
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В здоровой птице здоровый дух: пингвины готовятся к «Гонке Героев» в Приморском океанариуме

Птицы приобщаются к спорту на полосе препятствий [фото, видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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«Гонки с препятствием» для морских обитателей – это не соревнование, а веселая игра«Гонки с препятствием» для морских обитателей – это не соревнование, а веселая играФото: Приморский океанариум
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Пингвины Гумбольта своим поведением доказывают, что спорт – занятие универсальное и выбрать направление по душе может даже птица. Нелетающие подопечные Приморского океанариума хоть и трудно поддаются дрессировке, но за несколько занятий усвоили правила: барьеры – перепрыгивать, под дугами – пробегать.

Пингвинов очень непросто научить тому, что кажется интересным человеку Фото: Приморский океанариум

Пингвинов очень непросто научить тому, что кажется интересным человекуФото: Приморский океанариум

Ярко-желтый барьер сначала пугал птиц, но в процессе тренировок морские обитатели привыкли к необычному цвету. Проще было с дугами – у пингвинов уже есть опыт взаимодействия с обручем, поэтому новый снаряд не вызвал паники у птиц.

- Пингвинов очень непросто научить тому, что кажется интересным человеку. У этих птиц не закрепляется пищевая мотивация, то есть тренерская работа строится вне привычных правил. Пингвины могут сто раз перепрыгнуть через предложенный обруч, но нельзя быть до конца уверенным, что в сто первый раз они сделают то же самое. Потому, что для них это не заученный трюк, а игра, - рассказала Ксения Любимкина, ведущий специалист отдела орнитологии Приморского океанариума.

Пингвины готовятся к "Гонке Героев".Орнитологи океанариума организовали для пингвинов Гумбольдта схематичную полосу препятствий. После нескольких тренировок птицы практически усвоили правила: что из предложенных предметов нужно перепрыгнуть, под чем пробежать. Конечно, пингвины Гумбольдта не знают, что гонки с препятствиями теперь официальный вид спорта в РФ. Для морских птиц это прежде всего веселая игра и, одновременно, необходимая для здоровья и развития нагрузка.

«Гонки с препятствием» для морских обитателей – это не соревнование, а веселая игра и необходимая нагрузка для здоровья и правильного развития. Разный возраст пингвинов – не помеха для занятий спортом. Полосу препятствий с одинаковым энтузиазмом осваивают как птицы, которым два с половиной года, так и особи на год помладше.

Просто плавать и ходить по вольеру птицам скучно, а теперь у них появилось прекрасное спортивное развлечение Фото: Приморский океанариум

Просто плавать и ходить по вольеру птицам скучно, а теперь у них появилось прекрасное спортивное развлечениеФото: Приморский океанариум

— Просто плавать и ходить по вольеру птицам скучно, а теперь у них появилось прекрасное спортивное развлечение. К тому же прохождение полосы препятствий — элемент дисциплины. Пингвины будут проходить дистанцию по очереди во время кормления, и некоторые хитрецы уже не смогут подходить к тренеру с другой стороны, чтобы стянуть рыбку из ведра. И нам будет проще отследить у кого из четырнадцати пингвинов какие аппетит и самочувствие, - добавила Ксения.

Для того, чтобы физнагрузка была разнообразней, в планах сделать дистанцию интереснее: барьеры начнут постепенно поднимать, а дуги поставить разных размеров. Со временем спортивного оборудования в вольерах прибавится, что позволит разнообразить игры. Орнитологи планируют поставить в дом к подопечным горку.

Тренировки пингвинов проходят три раза в день, но посетители смогут увидеть лишь две из них. Время: 14:00 и 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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