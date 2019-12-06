2019-12-06T12:47:09+03:00
Общество

«Вонзала зубы в коляску»: в Приморье бездомная собака напала на женщину с младенцем

Молодая мама еле отбилась от одного агрессивного животного, в то время как их там орудует целая стая
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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На девушку с ребенком напала собакаНа девушку с ребенком напала собакаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Бездомная собака едва не покусала молодую маму с младенцем. Инцидент произошел 4 декабря в Уссурийске. Девушке пришлось уклоняться от клыков и когтей агрессивного животного, спасая не только себя, но и своего ребенка. Травм, счастливым образом, удалось избежать, но радоваться приморочка не спешит. По ее словам, в городе орудует целая свора хвостатых и бесхозных собак.

Нападение произошло на улице 8 Марта, в районе 35 дома. Оборона молодой мамы длилась около пятнадцати минут.

- Собака кидалась на меня с ребеночком. Минут пятнадцать я с коляской бегала от нее, - делится пострадавшая по имени Ольга.

По словам девушки, прежде чем убежать, животному удалось пару раз вонзить зубы в прутья и колеса детского транспорта. Находившийся внутри коляски малыш не пострадал, но выдыхать с облегчением Ольга не спешит - кто знает, когда может произойти следующая атака.

- Там постоянно свора собак бегает. Со мной лично такое случается не в первый раз. Я бы пошла другим путем, безопасным, но другой дороги у нас попросту нет.

Корреспондент «КП» связался с администрацией Уссурийска, чтобы разузнать: как обезопасить данный участок. Оказалось, что еще в апреле этого года мэрия заключила контракт с организацией «Помощь бездомным животным "Открой свое сердце"». По документам, подрядчик должен отловить 400 бесхозных голов в определенные сроки. Организация, как утверждает сотрудница пресс-службы администрации, со своими обязанностями до сих пор справляется хорошо: забирает не милых котят с щенками, а действительно опасных животных. Недели три назад количество пойманных зверей было порядком 350, то есть, контракт пока что не закрыт, и к ним можно обращаться за помощью.

Жители Уссурийска, столкнувшиеся с проблемой бездомных собак, могут позвонить в специальную службу (8 423 432-44-55), либо прийти на Некрасовскую 66, кабинет 230, и подать заявление на отлов.

Обо всех пойманных животных организация заботится: кормит, поит, вакцинирует и самое важное – дает им крышу над головой. А контракт, кстати, администрация Уссурийска собирается продлевать и в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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