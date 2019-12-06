Село на Чукотке окружили 60 худых и голодных белых медведей

В чукотском поселке Рыркайпий «высадился десант» из 60 белых медведей. Животные голодны, но не могут выйти в море из-за некрепкого льда. Местным активистам и экологам в условиях вечной мерзлоты приходится отгонять исхудавших медведей от поселка, чтобы не допустить трагедии.

Медведи пришли на мыс Кожевникова примерно четыре дня назад, со временем группировка животных только росла. Сейчас 60 зверей находятся всего в двух километрах от села, что пугает жителей Рыркайпия. Белые медведи голодные и ради еды готовы пойти на многое.

Из-за опасной ситуации в селе отменили все общественные мероприятия. Фото: Максим Деминов / WWF России

- Почти все медведи худые. Среди них есть как взрослые, так и молодые звери, есть и самки с медвежатами разного возраста, – рассказала Татьяна Миненко, руководитель «Медвежьего патруля» в селе Рыркайпий.

Пока медведи в село не заходят, но часто их можно увидеть на берегу пролива Лонга, где находятся дома и школа. Голодных хищников привлекают запахи, которые исходят от человеческих жилищ. Сами медведи пока питаются замерзшими тушами погибших моржей, оставшиеся с осени, когда на мысу отдыхали тысячи ластоногих. Однако морские млекопитающие ушли еще в ноябре, из-за чего у медведей могут появиться перебои с питанием.

Из-за опасной ситуации в селе отменили все общественные мероприятия – репетиции и концерты, посвященные годовщине образования Чукотского АО. В детский сад и школу детей будут развозить на автобусах.

Через село Рыркайпий проходят традиционные пути миграции белых медведей. Фото: Максим Деминов / WWF России

Через село Рыркайпий проходят традиционные пути миграции белых медведей. К тому же на мысе Кожевникова находится одно из самых больших лежбищ моржей. Обычно медведи через село уходят в Чукотское море, где охотятся на тюленей и морских зайцев, однако в этом году начало зимы выдалось теплым и море не успело замерзнуть.

- Медведи пришли, но море все никак не замерзает, поэтому они живут на мысе Кожевникова и особенно далеко уйти не могут. Такое происходит из-за глобального изменения климата – у мыса Кожевникова лед недостаточно крепкий. Многие люди считают, что проблему удастся решить отстрелом животных, но им трудно объяснить, что в связи с потеплением, звери будут все больше и больше выходить на берег, - считает Анатолий Кочнев, старший научный сотрудник лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН.

У границ села дежурят представители общественного движения «Медвежий патруль». Они отгоняют медведей от домов и учреждений, считают животных и уточняют их пол и возраст. Активисты отпугивают зверей на снегоходах.

Мишки выходят к людям.Видео: WWF России

По словам ученых и активистов, такая ситуация в селе происходит последние три-пять лет. Возле села собирается разное количество медведей, которые ждут, пока замерзнет Чукотское море. При этом людей не эвакуируют - жители села предупреждены о возможной опасности. В этот раз поводов для эвакуации также пока нет.