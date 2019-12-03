2019-12-07T21:58:49+03:00
Общество

Больничный, лечение на курорте, реабилитация после травмы: На какую помощь могут рассчитывать работающие приморцы

Региональное отделение Фонда социального страхования России и «Комсомольская правда» провели «круглый стол», где рассказали о профилактике несчастных случаев на рабочих местах и развитии государственных социальных услуг
Элина ОГАНЕСЯН
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«Круглый стол» собрал экспертов, рассказавших о профилактике несчастных случаев на рабочих местах и развитии государственных социальных услуг.«Круглый стол» собрал экспертов, рассказавших о профилактике несчастных случаев на рабочих местах и развитии государственных социальных услуг.Фото: Вадим ПОПОВ
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Население Приморья хорошо помнит, как недавно на танкере «Залив Америка» взорвался газ. В результате погибли три члена экипажа. Компания заявила о том, что выплатит семьям моряков по 1 миллиону рублей. Так как жизни дальневосточников были застрахованы, их родные получат еще и страховые выплаты.

Это ЧП - один из самых серьезных примеров получения производственной травмы в текущем году. Поэтому вопрос профилактики травматизма и реабилитации пострадавших сейчас как никогда актуален.

МОТИВАЦИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЙ

Давайте сперва разберемся с тем, какие функции включает в себя социальное страхование. Федеральный закон «Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» был принят 24 июля 1998 года. Его основной задачей является обеспечение социальной защиты застрахованных граждан, то есть лиц, состоящих в трудовых отношениях.

- В соответствии с этим законом Фонд осуществляет основные функции по обеспечению страхования. Сюда входит огромный спектр расходов, среди которых - аккумулирование страховых взносов и обеспечение лечения застрахованных лиц в случае получения травм на производстве, - рассказывает Наталья Спиридонова, заместитель управляющего ФСС по Приморскому краю. - В случае если в Бюро медико-социальной экспертизы работнику установят утрату трудоспособности, он будет иметь право на медицинскую и социальную реабилитацию. В нее входят санаторно-курортное лечение, обеспечение протезами и лекарствами и др.

Кроме того, Фонд участвует в финансировании предупредительных мер. Это способствует снижению производственного травматизма.

Для того чтобы у работодателей появилась мотивация на улучшение условий труда сотрудников, Фонд проделывает масштабную работу. Фонд финансирует обеспечение предупредительных мер, направленных на предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также устанавливает скидки и надбавки к страховым тарифам на обязательное социальное страхование.

В Приморье зарегистрировано более 70 тысяч предприятий-страхователей, большая часть которых находится во Владивостоке, и свыше 600 тысяч работников - половина из них также жители дальневосточной столицы.

Благодаря финансированию компании могут проводить оценку труда, обучать охране труда, приобретать средства индивидуальной защиты, осуществлять медицинские осмотры, отправлять сотрудников на санаторно-курортное лечение и проводить другие мероприятия.

КУРОРТ? РЕАБИЛИТАЦИЯ!

Выплаты делятся на две категории: единовременная и ежемесячная. С 1 февраля 2019 года максимальный размер единовременной выплаты составил 150 768,44 рубля. В случае гибели пострадавшего в результате несчастного случая на производстве размер единовременной выплаты составляет 1 миллион рублей.

К слову, в этом году появилось нововведение для пенсионеров и предпенсионеров в виде санаторно-курортного лечения. Важно отметить, что в 2001 году Фонд начал предоставлять возможность направить 20% от суммы страховых взносов на финансовое обеспечение предупредительных мер. В 2019 году объем средств был увеличен до 30%, с условием что дополнительные 10% работодатели направят на санаторно-курортное лечение для работников предпенсионного и пенсионного возраста.

Таким образом, в 2019 году путевки получат 752 работника предприятий региона, из них больше 220 работников предпенсионного и пенсионного возраста.

- За пять лет количество надбавок снизилось на 28%, количество скидок увеличилось более чем в 4 раза. Это значит, что у нас все больше и больше страхователей уделяют повышенное внимание охране труда, - отмечает Александр Калашников, начальник отдела страхования профессиональных рисков ФСС по Приморскому краю. - Размер установленной скидки или надбавки не может превышать 40% страхового тарифа. Чтобы получить скидку, нужно обратиться в Фонд социального страхования. Скидки не устанавливаются, если у страхователя в прошлом году был случай со смертельным исходом.

По словам Натальи Спиридоновой, взаимоотношения работодателя и работника должны быть честными. Заработная плата в трудовом договоре должна быть белая. В противном случае он не сможет рассчитывать на страховые выплаты.

Фондом также оказывается психологическая помощь пострадавшим на производстве. Это как раз зона ответственности реабилитационного менеджмента.

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