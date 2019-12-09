2019-12-09T06:16:51+03:00
Происшествия

Проезда нет: жителей домов на Нейбута отрезали от цивилизации

Неизвестные установили бетонные блоки, пытаясь привлечь внимание к «убитой» дороге [видео]
Милана СОКОЛ
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Неизвестные установили бетонные блоки на межквартальной дорогеНеизвестные установили бетонные блоки на межквартальной дорогеФото: Евгений ШТЫГАЙЛО
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Заложниками неприятной ситуации в первый рабочий день недели стали жители Ленинского района Владивостока. Дело в том, что проезд к некоторым домам на Нейбута оказался перегорожен внушительными бетонными блоками. Естественно, что с утра на межквартальной дороге образовался настоящий коллапс. Не исключено, что таким образом неизвестные «добродетели» решили привлечь внимание к проблемной дороге, нуждающейся в ремонте.

По словам местных жителей, проезд к домам № 81, 81а и 83 на Нейбута, кто-то перегородил ночью. Межквартальная дорога, пролегающая вдоль труб, соединяет дома с главной магистралью. Она давно нуждается в ремонте, возможно, какой-то активист преследовал цель привлечь внимание к многострадальной трассе, однако столь радикальные меры жители не оценили.

Во Владивостоке жителей домов отрезали от трассы.Евгений ШТЫГАЙЛО

– Что за бред и самоуправство? Дорога - это же не частная собственность очень «умного» человека. Может у кого-то найдется запись видеорегистратора этого умника? Жители должны знать героя в лицо,– делятся возмущенные приморцы.

Стоит отметить, что к перечисленным домам есть еще один проезд, однако вторая дорога находится в еще более удручающем состоянии. Местные жители уверяют, что ездить по ней могут лишь полноприводные внедорожники. Недавно на разбитом обледеневшем участке застряла скорая помощь.

– Альтернативная дорога – в состоянии джип-триал, не выезжая из города. Помимо этого там текут нечистоты, замерзая и образуя ледяные бугры. Страшно наблюдать, как люди гробят там свои авто. И быстро там не проедешь, и объезд получается внушительный. Но если там все исправить, то будет отличный проезд. Живу поблизости с 2007 года, ни разу не видел, чтобы дорогой занимались,– констатировал горожанин.

Проезд к домам на Нейбута оказался заблокирован.Евгений ШТЫГАЙЛО

Автомобилисты сейчас решают, каким образом убрать бетонные блоки с дороги, которые буквально отрезали подъезд к домам на Нейбута.

ИСТОЧНИК KP.RU

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