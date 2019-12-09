Во Владивостоке ребенка с температурой, которого положили на койку в коридоре больницы, перевели в палату

В городской больнице №2, которую в народе прозвали «Тысячекоечная», ребенка с высокой температурой разместили в коридоре инфекционного отделения. Мама пациента поделилась своим негодованием в социальных сетях. Комментаторы разделились на два лагеря.

- Владивосток, клиническая больница №2, детское инфекционное отделение. У ребенка температура 39,8, разместили в коридоре на кушетке без кровати и матраца, - написала мама ребенка в социальной сети.

Как удалось выяснить, ребенка привезли в больницу в воскресенье вечером. Места в инфекционном отделении переполнены из-за сезонной вспышки заболеваемости ОРВИ и кишечными инфекциями. Ситуацию назвали штатной.

Мама пациента поделилась своим негодованием в социальных сетях. Фото: news.vl

- Коридорная госпитализация разрешается, когда идет большое поступление пациентов. И это лучше, чем отказать пациенту в госпитализации вовсе из-за отсутствия мест. Когда в палате освобождается место, людей переводят, и сейчас в обоих корпусах детей в коридорах нет, - сообщили «КП-Владивосток» в КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2».

Опубликованные фотографии в социальных сетях вызвали резонанс. В комментариях люди делятся своим опытом госпитализации в «Тысячекойке». Часть пользователей встали на сторону мамы ребенка, а некоторые считают, что такая ситуация – норма для «российской действительности».