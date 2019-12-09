В Приморье неизвестный с пистолетом в руках ворвался в банк и вынес 6 миллионов рублей

Неизвестный с оружием и в маске ворвался в хранилище банка в Находке. По неподтвержденным данным, похититель вынес 6 миллионов рублей. Инцидент произошел сегодня, 9 декабря на Находкинском проспекте, 62.

В социальные сети просочилась видеозапись разбойного нападения на офис «Сбербанка». На кадрах можно увидеть, как мужчина заходит в помещение, разговаривает с клиентами, а несколько позже вытаскивает пистолет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/748537" frameborder="0"></iframe> Полиция разыскивает подозреваемого в ограблении. Видео: vdk_unofficial.! другой источник

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Приморскому краю, проверка проводится.

- Устанавливаются обстоятельства происшествия и сумма причиненного ущерба. Полицейскими изучаются записи камер видеонаблюдения, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и задержанию подозреваемого, - делятся представители профильного ведомства.

Сотрудники службы безопасности Приморского отделения ПАО «Сбербанк» также прокомментировали инцидент.

- Мы активно активно содействуем полиции в проведении оперативно-следственных мероприятий. Как показывает практика, все преступления против банка и в отношении клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание. Убеждены, что так будет и в этой ситуации.

Редакция «КП - Владивосток» следит за развитием событий.