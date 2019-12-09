2019-12-09T10:09:54+03:00
Происшествия

Пролетел 8 этажей: 21-летний парень выпал из окна общежития во Владивостоке

Прибывшие на место врачи констатировали смерть юноши [фото, видео]
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Парень скончался на месте. Фото: dps_patrulПарень скончался на месте. Фото: dps_patrul
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Студент 9 ноября выпал из окна жилого корпуса кампуса ДВФУ. Прибывшие на место врачи ничем не смогли помочь пострадавшему - к их приезду парень был мертв. На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Расследованием дела занимается Следственный комитет по Приморскому краю.

По данным СУ СК, юноша был родом из Москвы, образование получал во Владивостоке. Ему был всего лишь 21 год.

Парень выпал из окна восьмого этажа. Видео: dpscontroll125rus.! другой источник

- Следователи в рамках процессуальной проверки выполняют необходимый комплекс следственно-процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются лица из числа сотрудников учебного заведения и очевидцы случившегося.

Парень выпал из окна корпуса 6.1. Фото: dpscontroll125rus

Парень выпал из окна корпуса 6.1. Фото: dpscontroll125rus

Известно, что погибший студент был женат и в общежитии 6.1 проживал вместе со своей супругой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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