Пролетел 8 этажей: 21-летний парень выпал из окна общежития во Владивостоке

Студент 9 ноября выпал из окна жилого корпуса кампуса ДВФУ. Прибывшие на место врачи ничем не смогли помочь пострадавшему - к их приезду парень был мертв. На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Расследованием дела занимается Следственный комитет по Приморскому краю.

По данным СУ СК, юноша был родом из Москвы, образование получал во Владивостоке. Ему был всего лишь 21 год.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="608" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/748553" frameborder="0"></iframe> Парень выпал из окна восьмого этажа. Видео: dpscontroll125rus.! другой источник

- Следователи в рамках процессуальной проверки выполняют необходимый комплекс следственно-процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются лица из числа сотрудников учебного заведения и очевидцы случившегося.

Парень выпал из окна корпуса 6.1. Фото: dpscontroll125rus

Известно, что погибший студент был женат и в общежитии 6.1 проживал вместе со своей супругой.