Здоровый разговор: чем могут быть опасны вейпы, электронные сигареты и испарители IQOS?

В эфире радио "Комсомольская правда" заместитель главного врача по медицинской работе Приморской детской краевой клинической туберкулезной больницы Светлана Осина рассказала, чем опасны новые формы курения, такие как электронные сигареты, вейпы и испарители IQOS.

По мнению эксперта, эта проблема с каждым годом постоянно усугубляется. Каких-либо форм контроля, в том числе и законодательных, в России пока не реализовано, есть лишь попытки приравнять все эти современные виды потребления никотина хотя бы на юридическом уровне к табакокурению.

В качестве пиара компании-производители заявляли, что эти способы совершенно безвредны для человека. На самом же деле медицинское сообщество пока недостаточно изучило эту проблему. Пока законодатели пытаются пробить табачное лобби, а медики - изучить проблему и на основании научных методов дать рекомендации по лечению, все больше молодежи подсаживаются на такие формы потребления никотина.

- Со временем это стало модно, появились специальные клубы и заведения а также соревнования, а для молодежи один соревновательный факт уже дает небывалый интерес. Естественно, все это не может бесследно отразиться на здоровье человека. Самое быстрое введение веществ в организм - это ингаляция. Быстрое всасывание и быстрое реагирование травмирует дыхательные пути, ну а какие химические элементы попадают в кровь - известно лишь производителям этих смесей, - отмечает Светлана Осина.

Повреждение дыхательных путей и легких имеет может повлечь серьезные последствия для организма. По мнению эксперта, любое повреждение легких, в том числе и от чрезмерного вдыхания пара, увеличивает риск заражения туберкулезом, фиброзом и даже онкологическим заболеванием.

Как же обезопасить себя от заболеваний, вызываемых новомодными способами курения?

- Во-первых, нужно отказаться от вредных привычек, в том числе и от курения. Естественно, не каждый способен в одночасье решиться. Но нужно хотя бы начать и шаг за шагом идти к этой цели, постепенно уменьшая дозу никотина. Во-вторых, необходимо популяризировать среди молодежи здоровый образ жизни. Ну и, конечно же, соблюдать обычные профилактические меры: это постоянная вакцинация, обязательная флюорография раз в год, а также иммунодиагностика - диаскинтест. Все это поможет своевременно выявить проблему и приступить к оперативному лечению, - говорит Светлана Осина.