2019-12-10T03:45:49+03:00
Общество

Пересадочный тариф заработал на двух автобусных маршрутах Владивостока

Теперь пересадка обойдется пассажирам в половину стоимости проезда
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Многие жители Русского острова добираются до города с пересадками и вынуждены платить дваждыМногие жители Русского острова добираются до города с пересадками и вынуждены платить дважды
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На автобусных маршрутах №15 и №29к с 9 декабря заработал пересадочный тариф. Пересадка пассажирам будет стоить не полную цену билета, а лишь половину – 14 рублей. При этом необходимо соблюсти несколько условий.

Многие жители Русского острова добираются до города с пересадками и вынуждены платить дважды. Людей не устраивало такое положение дел, поэтому было решено ввести пересадочный тариф. Были выбраны маршруты №15 «Приморский океанариум - Т/Ц «Изумруд» и №29к «Воевода - Мини-ТЭЦ – Центральная». Терминалы в автобусах уже перепрограммированы, теперь два билета пассажирам обойдутся в 42 рубля.

Пару но: оплата двух поездок должна произойти в течение 90 минут, а действует пересадочный тариф только по транспортной карте, браслету или брелоку, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

В планах – реализовать еще несколько подобных проектов. Планируется увеличить число маршрутов, где будет действовать пересадочный тариф. Кроме того, ведутся переговоры с банком в части предоставления скидки тем пассажирам, которые платят за проезд картами «МИР».

Транспортную карту, брелок или браслет во Владивостоке можно приобрести на верхней площадке фуникулера, в диспетчерской трамвая на ост. «Мингородок» (здание ТЦ «Самоцвет»), в диспетчерской троллейбуса на ост. «Автовокзал» (в районе Русской, 5) и на площади Семеновской. Стоимость транспортной карты составляет 100 рублей, брелока – 150, браслета – 350.

ИСТОЧНИК KP.RU

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