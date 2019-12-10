2019-12-10T05:47:07+03:00
Общество

Мошенническая схема на 17 миллионов при ремонте дорог: в мэрии Владивостока прошли обыски

Средства выделялись на реализацию проекта «Безопасные и качественные автодороги»
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В администрации Владивостока прошли обыски. Фото: http://vlc.ru/В администрации Владивостока прошли обыски. Фото: http://vlc.ru/
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Правоохранительные органы, проведя обыски в мэрии Владивостока, выявили мошенническую схему и систему откатов чиновников на сумму свыше 17 миллионов рублей, об этом ТАСС сообщил собеседник агентства. Согласно данным, средства выделялись на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».

- Представителями коммерческих структур, занятыми в исполнении государственных контрактов по строительству дорог во Владивостоке, организовано мошенническое хищение денежных средств бюджетов различного уровня. Сумма ущерба составила более 17 миллионов рублей, - рассказал ТАСС источник.

Он отметил, что госслужащие принимали некачественно отремонтированные дороги. По его словам, в отношении предполагаемых виновников завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Санкции статьи предусматривают наказания в виде лишения свободы на срок до десяти лет и огромные штрафы. По данным источника, в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока и нескольких офисах компаний, занимающихся дорожным хозяйством прошли обыски. Проверке подвергли также дома и квартиры чиновников и руководителей организаций.

В мэрии часть информации, опубликованной в СМИ, опровергли. Рассказали, что в этой ситуации потерпевшей стороной является именно администрация Владивостока.

- Выявлены факты подлога документов юридическим лицом, которое являлось исполнителем контракта по ремонту дорог в 2018 году. В результате мошеннических действий со стороны юрлица заказчик работ (мэрия) является потерпевшей стороной, - делится представитель пресс-службы ведомства.

Следователи на данный момент изымают касающуюся дела документацию.

Напомним, что на реализацию нацпроекта Владивостоку в этом году выделяли 808,7 миллионов рублей. Ремонт производился на 15 городских улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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