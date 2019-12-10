2019-12-10T06:06:51+03:00
Происшествия

Взрыв кислородного баллона в Приморье: дайверу оторвало ногу, его состояние крайне тяжелое

Пострадавший сейчас находится на операции
Кристина ГРИН
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У дайвера большая кровопотеря, врачи пока не дают никаких прогнозов.У дайвера большая кровопотеря, врачи пока не дают никаких прогнозов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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ЧП случилось во вторник, 10 декабря, Тернейском районе. Там, в поселке Пластун, на рыболовецкой шхуне «Кайман» произошел взрыв кислородного баллона, который был предназначен для дайвинга.

По некоторым данным, пострадал один человек. Дайверу оторвало ногу. Судно находилось на бухте Духово, когда прибыла бригада скорой помощи.

- В больницу доставлен один пострадавший. Состояние крайне тяжелое, большая кровопотеря. В настоящее время находится в операционной. Прогнозов не дают врачи, - прокомментировали ЧП корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» в департаменте здравоохранения Приморского края.

В региональной федерации профсоюзов уточнили, что пока сведения о происшествии до них не дошли. Силы и средства управления МЧС не были задействованы.

Какое именно ведомство будет заниматься проведением проверки – пока неизвестно.

«КП-Владивосток» продолжит следить за развитием истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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