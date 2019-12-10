Герои в белых халатах: приморские врачи спасли трехмесячную малышку от удушья

Команда приморских врачей спасла 3-х месячную девочку от удушья. У малышки был редкий клинический случай – новообразование языка. Опухоль занимала практически всю полость рта и угрожала асфиксией, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Героями в белых халатах стали челюстно-лицевые хирурги медицинского центра ДВФУ. Именно они выполнили сложнейшую операцию юной пациентки, сохранив структуру ее языка.

- Врачи сделали, казалось бы, невозможное, в пределах здоровых тканей полностью удали опухоль диаметром 3 сантиметра, - поделились в краевой администрации.

Проблемы со здоровьем у маленькой Евгении обнаружились сразу после рождения. Помимо новообразования, у нее имелся ряд сопутствующих заболеваний, из-за которых операцию по удалению опухоли приходилось откладывать.

- Три недели маленькой Евгении врачи сразу двух клиник Приморья проводили обследование и подготовку, необходимые для выполнения операции. 2 декабря мать и ребенка госпитализировали, и в кратчайшие сроки хирурги медцентра ДВФУ провели операцию. Вмешательство проходило под интубационным наркозом - это было необходимо для обеспечения проходимости верхних дыхательных путей.

Как рассказали сами врачи, операция, длительностью в 45 минут, прошла успешно. На данный момент малышку с хорошим самочувствием уже выписали.

- Все прошло быстро. Ребенка забрали на операцию в 9.30, через час мне сообщили, что все прошло благополучно, а еще через 3 часа дочка уже самостоятельно ела из бутылочки, без помощи зонда, – рассказала Любовь, мама малютки.

Стоимость подобной операции достаточно высокая, но Евгении помощь оказали бесплатно – за счет фонда ОМС. По заверениям врачей, в будущем никаких осложнений у девочки не ожидается. А сама она ничем не будет отличаться от своих сверстников.