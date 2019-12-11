Молодые семьи Владивостока первыми получили ипотеку под 2% по дальневосточной программе

Три семьи из Владивостока 10 декабря стали первыми счастливыми обладателями самой лояльной ипотеки в России. Они оформили благодаря дальневосточной программе кредит под 2% годовых. Некоторые из них ждали этого события долгих семь лет.

«Дальневосточная ипотека» - программа, которую инициировал президент России Владимир Путин, а затем дал поручение разработать проект, чтобы он был пригодным для использования. 7 декабря 2019 года глава Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы и дал старт ее реализации.

10 декабря в офисе банка во Владивостоке впервые была одобрена ипотека под 2% годовых. По-настоящему историческое событие. Впервые в России и на Дальнем Востоке. Напомним, что в программе могут участвовать супруги не старше 35 лет, заемщики, не состоящие в браке и имеющие несовершеннолетних детей, а также участники программы «Дальневосточный гектар», получившие земельной участок в ДФО для строительства дома.

Сергей Тырцев, первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

- Дальневосточная ипотека – этот тот продукт, который сейчас, действительно, востребован. Полгода назад взять ипотеку под 2 процента казалось невозможным. Мне очень приятно, что первая выдача кредитов проводится именно во Владивостоке. Отсюда начинается большая история, - говорит Сергей Тырцев, первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. –Точнее, она началась с того, что Владимир Владимирович Путин дал поручение разработать этот продукт, а Дмитрий Анатольевич Медведев подписал решение по нему. Все это сделано для того, чтобы простые люди на Дальнем Востоке, молодые семьи имели возможность обзавестись своим жильем.К слову, условия по получению дальневосточной ипотеки максимально просты.

- Первоначальный взнос должен быть не меньше 20 процентов от стоимости жилья, а сумма кредита не выше 6 миллионов рублей. В качестве первого взноса может быть использован материнский капитал, - рассказывает Данила Литвинов, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ. - Задача дальневосточной ипотеки - это, безусловно, привлечение и сохранение квалифицированных кадров на Дальнем Востоке. Жилищные условия, их улучшение – ключевой вопрос в выборе места жизни, работы. Беспрецедентный уровень субсидии повышает доступность нового, качественного жилья не только для жителей Дальнего Востока, но и для тех, кто хочет сюда приехать. Это создает дополнительные стимулы для развития жилищного строительства и роста объемов строящегося жилья в регионах округа. В первые дни программы мы видим, что заявок уже больше 100. Больше половины из них уже нами одобрено. И это только начало. Ожидаем большой спрос.

Данила Литвинова, заместитель председателя правления банка ДОМ. РФФото: Татьяна МЕЕЛЬ

Светлана и Андрей Гридины вошли в число первооткрывателей и взяли ипотеку под 2 процента годовых. О собственной квартире они мечтали 7 лет. И теперь их мечта осуществилась.

Спустя 7 лет у них все же появится своя квартира.Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

- Это для нас неимоверное счастье. Если честно, мы еще не до конца осознали, что скоро переедем в новую квартиру. Поверить в такое счастье достаточно сложно. Кредит мы взяли порядка 4,5 миллиона рублей, - рассказывает Светлана Гридина, одна из первых участников программы «Дальневосточная ипотека». - За 18 лет мы переплачиваем всего 1,2 миллиона. Это несоизмеримо с тем, что нам считали раньше при 8%. Планируем сделать из 80 квадратных метров трехкомнатную квартиру. Сейчас это квартира свободной планировки. При таком раскладе у нас остаются лишние средства, которые можно потратить на ремонт и, конечно, вложить деньги в образование детей. У нас две девочки 6 лет и 4 года.

Сергей Ховрат, гендиректор по развитию человеческого капитала на Дальнем ВостокеФото: Татьяна МЕЕЛЬ

- Программа предоставляет возможности приобрести жилье не только первичном рынке. В сельской местности молодые семьи могут взять ипотеку для покупки квартиры на вторичном рынке, - отметил Сергей Ховрат, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала. -Построить дом на Дальнем Востоке с привлечением заемных средств по программе могут как молодые семьи, так и получатели земли по программе «Дальневосточный гектар».

В торжественной обстановке всем первооткрывателей поздравили с участием в программе.Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Напомним, что Владимир Путин, президент РФ, инициировал программу «Дальневосточная ипотека» и дал поручение разработать максимально эффективные механизмы ее реализации. 7 декабря Дмитрий Медведев, глава Правительства РФ, подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке.