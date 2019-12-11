«Не замерзла, не примерзла»: приморская русалочка удивила пользователей интернета шпагатом

Приморская русалочка Анастасия Слободчикова не перестает удивлять интернет-пользователей. В своем инстаграме молодая девушка поделилась кадрами своего недавнего моржевания. Публикации от 10 декабря вызвали шквал комментариев, большинство которых восхищались закалкой красавицы.

Анастасия - русалка-блогер, живущий во Владивостоке. Круглый год в любую погоду она купается в море и регулярно выкладывает об этом фото- и видео отчеты. Моржеванием девушка занимается вовсе не на публику - девушка утверждает, что горячо и искренне любит плавать в холодной воде, поскольку именно так чувствует себя счастливым человеком.

- Я чувствую себя полноценной русалкой и счастливым человеком. Благодаря моржеванию моя жизнь заиграла новыми красками, - рассказывает Анастасия.

Предполагая возможную негативную реакцию своих подписчиков и других пользователей (у девушки открытый профиль) после своих публикаций, блогер попросила не писать о ней плохо.

- Диванных экспертов, которым лучше знать, как мне жить, прошу пролистать это фото и не высказывать своё мнение. Оно мне реально безразлично.

Но так называемых хейтеров нашлось немного. Почти все комментарии под публикацией оказались положительными, а некоторые люди и вовсе сказали, что девушка вдохновляет их на закаливание.

- «Какая ж красота чудесная! Вы - молодец», «Да, вы смелая! Тоже хочу заняться моржеванием», «Настя, ты необыкновенная девушка. Смотрю и всегда тобой восхищаюсь. Так держать».

Сама Анастасия о своей фотографии рассказала, что просидела на шпагате всего лишь несколько секунд. «Не замёрзла, не примёрзла! Все отлично», - успокоила девушка переживающих за ее здоровье людей.