2019-12-11T07:10:09+03:00
Происшествия

Массовое ДТП на трассе Седанка - Патрокл: движение в сторону Владивостока блокировано

Причиной аварии стали снег и гололед на объездной дороге [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Перекрыт участок с 0 по 14 километрПерекрыт участок с 0 по 14 километрФото: Скриншот с видео
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На объездной трассе Де-Фриз - Седанка - Патрокл парализовано движение в сторону города из-за крупной аварии. На дороге «разложились» как минимум пять автомобилей.

Во Владивостоке снег, а это значит, что на дорогах гололед. Объездная трасса обледенела, из-за чего автолюбители не смогли справиться с управлением. Как сообщают очевидцы, перекрыт участок с 0 по 14 километр трассы Де-Фриз - Седанка - Патрокл. Подробности ДТП уточняются, о пострадавших не сообщается.

Массовое ДТП на трассе Седанка - Патрокл: движение в сторону Владивостока блокировано.

ГИБДД рекомендуют водителям по возможности не выезжать автомобилистам, чтобы не усугублять пробки. Если без машины обойтись нельзя, необходимо проявлять осторожность и соблюдать ПДД в условиях гололеда. Парковать авто на обочинах также не рекомендуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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