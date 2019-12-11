Массовое ДТП на трассе Седанка - Патрокл: движение в сторону Владивостока блокировано
На объездной трассе Де-Фриз - Седанка - Патрокл парализовано движение в сторону города из-за крупной аварии. На дороге «разложились» как минимум пять автомобилей.
Во Владивостоке снег, а это значит, что на дорогах гололед. Объездная трасса обледенела, из-за чего автолюбители не смогли справиться с управлением. Как сообщают очевидцы, перекрыт участок с 0 по 14 километр трассы Де-Фриз - Седанка - Патрокл. Подробности ДТП уточняются, о пострадавших не сообщается.
Массовое ДТП на трассе Седанка - Патрокл: движение в сторону Владивостока блокировано.
ГИБДД рекомендуют водителям по возможности не выезжать автомобилистам, чтобы не усугублять пробки. Если без машины обойтись нельзя, необходимо проявлять осторожность и соблюдать ПДД в условиях гололеда. Парковать авто на обочинах также не рекомендуется.
ИСТОЧНИК KP.RU