2019-12-11T10:21:29+03:00
Общество

«Людей - по домам»: синоптики рассказали, чего ждать от погоды в ближайшие часы

Ближе к вечеру количество осадков начнет понижаться
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В крае твердые осадки будут идти всю ночьВ крае твердые осадки будут идти всю ночьФото: Анастасия ДОРОЖНЯК
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Снег во Владивостоке должен прекратиться сегодня, 11 декабря, после 9 часов вечера. По предварительному прогнозу синоптиков, суммарное количество осадков к концу дня может составлять от 6 до 10 миллиметров в разных районах города. Температура воздуха понизится вечером и примерно в 22 часа составит -5 градусов.

Борис Кубай, в интервью для портала «Примпогода» отметил, что завтра в приморской столице снега уже не будет, но в целом в крае твердые осадки сохранятся. Будут продолжать идти всю ночь и ослабеют лишь днем. Их количество может быть довольно большим - свыше 10-15 миллиметров.

Главный гидрометеоролог края также отметил, что планирует сегодня отпустить своих сотрудников с работы пораньше.

- Чтобы сберечь здоровье работников и разрядить транспортную обстановку руководителям подразделений и отделов Примгидромета поручено в индивидуальном порядке отпускать своих сотрудников во второй половине дня, в зависимости от удаленности их места жительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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