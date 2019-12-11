Почти 500 семей военнослужащих ТОФ получили ключи от квартир во Владивостоке

Военнослужащие Тихоокеанского флота и Восточного военного округа получили ключи от 299 квартир во Владивостоке. Дом в микрорайоне «Снеговая падь» принял 489 семей моряков, мичманов и офицеров, которые получили служебное жилье.

Дом в микрорайоне «Снеговая падь» принял 489 семей моряков, мичманов и офицеровФото: Татьяна МЕЕЛЬ

Напомним, что в ходе реализации программы обеспечения жильем военнослужащих по поручению президента РФ Владимира Путина все военные и их семьи должны быть обеспечены жильем. Это может быть как служебная квартира, так и взятая по военной ипотеке или оформленная по договору социального найма.

Военнослужащие получили ключи от служебных квартирФото: Татьяна МЕЕЛЬ

- Благодаря постоянной заботе о нашей армии президента РФ и верховного главнокомандующего Владимира Путина, целенаправленной работе министра обороны успешно решается один из важнейших социальных вопросов - реализуется статусное право военнослужащих не только на постоянное, но и, что очень важно, - на служебное жилье. Мы искренне рады, что военные различных категорий обретают давнюю мечту - свой дом, комфорт, жизненную и служебную перспективу. Нам очень важно, чтобы у наших матросов, офицеров, мичманов были крепкие семьи и устроенный быт. Это залог высокого морально-политического, психологического состояния личного состава и его боевого духа, - сказал адмирал Сергей Авакянц, командующий Тихоокеанским флотом.

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц вручал ключи новоселамФото: Татьяна МЕЕЛЬ

Военнослужащие получили квартиры уже с внутренней отделкой и сантехникой. Рядом школа, детский сад, две поликлиники, магазины, игровые зоны - в микрорайоне уже готова инфраструктура для новых жильцов.

В 2020-2021 годах планируется сдать еще семь домов для военнослужащих в микрорайоне «Снеговая падь»Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Семья Туснаковых почти семь лет ждала нового жилья. Первым в двухкомнатную квартиру, по традиции, запустили кота и только за ним зашли хозяева - мичман Владимир, жена Светлана, дочка Алина и маленький сын Кирилл.

Первым в двухкомнатную квартиру, по традиции, запустили котаФото: Татьяна МЕЕЛЬ

- Первым делом купим мебель для детей. Впереди много дел, будем делать ремонт, обустраивать свой быт. Мы очень рады, есть перспективы продолжать службу, - поделились новоселы Светлана и Владимир Туснаковы.

Семья Туснаковых почти семь лет ждала нового жильяФото: Татьяна МЕЕЛЬ

При поддержке президента РФ Владимира Путина в стране реализуется система социальных гарантий для военных. Сюда входят обеспечение форменной одеждой, страхование жизни, повышенная пенсия, проезд на безвозмездной основе, право на жилье по программе обеспечения жильем военнослужащих и так далее.