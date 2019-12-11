Во Владивостоке пришлось срочно раздевать городскую елку, которую неизвестные украсили чебуреками

Неизвестные фанаты кавказской кухни креативно украсили новогоднюю елку на Спортивной набережной - обвешали дерево бумажными чебуреками. Виновников пока что не нашли, никто так и не сознался. Очевидное подозрение, в первую очередь, конечно же, пало на популярный во Владивостоке ресторан «Супра», где готовят подобные кушанья, и который, вот так случайность, располагается как раз неподалеку от места «чебуречного преступления».

Представители грузинского дома от причастности к бумажным чебурекам открестились. Мол, мы видели только настоящие, сочные блюда, к другим отношения не имеем.

«Супра» свою причастность к делу отрицает. Фото: администрация Владивостока

Однако кем бы ни были эти новаторы, украшения в любом случае пришлось снять – действия были не согласованы с мэрией.

Елку во Владивостоке украсили бумажными чебуреками. Фото: Мария Бородина

- Сегодня игрушки сняли, для этого пришлось заказывать спецтехнику, - делятся представители пресс-службы городской администрации.

Также специалисты уточнили, что за новогодний вандализм уже составлено заявление в полицию. Нарушителей будут разыскивать.