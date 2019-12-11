2019-12-11T10:05:21+03:00
Общество

Во Владивостоке пришлось срочно раздевать городскую елку, которую неизвестные украсили чебуреками

Новогоднее «преступление» произошло рядом с известным грузинским рестораном, представители которого отрицают свою причастность
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Чебуреки пришлось снять - были не согласованы с мэрией. Фото: администрация ВладивостокаЧебуреки пришлось снять - были не согласованы с мэрией. Фото: администрация Владивостока
Изменить размер текста:

Неизвестные фанаты кавказской кухни креативно украсили новогоднюю елку на Спортивной набережной - обвешали дерево бумажными чебуреками. Виновников пока что не нашли, никто так и не сознался. Очевидное подозрение, в первую очередь, конечно же, пало на популярный во Владивостоке ресторан «Супра», где готовят подобные кушанья, и который, вот так случайность, располагается как раз неподалеку от места «чебуречного преступления».

Представители грузинского дома от причастности к бумажным чебурекам открестились. Мол, мы видели только настоящие, сочные блюда, к другим отношения не имеем.

«Супра» свою причастность к делу отрицает. Фото: администрация Владивостока

«Супра» свою причастность к делу отрицает. Фото: администрация Владивостока

Однако кем бы ни были эти новаторы, украшения в любом случае пришлось снять – действия были не согласованы с мэрией.

Елку во Владивостоке украсили бумажными чебуреками. Фото: Мария Бородина

Елку во Владивостоке украсили бумажными чебуреками. Фото: Мария Бородина

- Сегодня игрушки сняли, для этого пришлось заказывать спецтехнику, - делятся представители пресс-службы городской администрации.

Также специалисты уточнили, что за новогодний вандализм уже составлено заявление в полицию. Нарушителей будут разыскивать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Кот-экстрасенс и волшебный камень по цене квартиры в Москве: Самые необычные объявления на интернет-барахолках
Думали, бракованная монетка за миллиард рублей - это верх народного креатива? Не спешите с выводами - мы сделали для вас подборку по-настоящему безумных и странных предложений
Новости 24
Начальник, отпусти: мэр Владивостока рекомендует сократить рабочий день
Во Владивостоке открыли трассу Седанка - Патрокл после массовых ДТП
Девушку с татуировкой на предплечье почти год ищут в Приморье
Куртка преткновения: за кражу из магазина жительницу Владивостока отправили в колонию
Наркотики в шариковых ручках пытались передать заключенной в СИЗО во Владивостоке
МВД: Самая крутая улица Владивостока перекрыта
Из-за снежной бури в аэропорту Владивостока задерживаются рейсы
Альфа-Банк предлагает кредитные карты без годовой комиссии
Да сколько можно! Владивосток все еще скован пробками из-за снега
Сильная метель, гололедица: синоптики предупреждают об опасной в Приморье погоде
Непогода во Владивостоке: отсутствие в школе в метель – прогулом не считается
Серийный вор-подросток обчищал дома в Приморье
У 19-летнего парня «отжали» телефон в популярном баре Владивостока
Водитель с 30-летним стажем не справился с управлением и попал в смертельное ДТП в Приморье
Борис Кубай раскрыл дату ближайшего снегопада во Владивостоке
«Ростелеком» дарит месяц подписки на популярные фильмы и сериалы в Wink
Страшное ЧП: пожарные вытащили из горящего дома пятерых человек
В Находке осудят афериста, который обидел таксиста
Лицо со шрамом: голубоглазого Евгения не могут найти уже больше полугода в Приморье
Отдых в популярном пивном баре Владивостока окончился отделением полиции и палатой больницы
Ох уж этот снег и декабрьский «плюс»: о погоде во Владивостоке на сегодня
В Приморье деловой депутат копил долги за коммуналку и принципиально не оплачивал их
Китайские и российские контрабандисты открыли «охоту» на приморского трепанга
Зимний фестиваль «закружит» жителей Владивостока под классическую музыку
Браконьерам, застрелившим амурского тигренка в Приморье, грозит миллионный штраф и тюрьма
Любовь к взятке до СИЗО довела: оборотня в погонах, получившего «спасибо» с водителя без прав, арестовали в Приморье