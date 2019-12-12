2019-12-12T10:44:01+03:00
Общество

«С такими ценами на бензин все на собак пересядем»: приморец прокатился в упряжке по заснеженным улицам Артема

Появилось видео, как местные жители развлекаются зимой на самом экологичном «транспорте» [видео]
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Мужчина прокатился на собачьей упряжке по городу. Скрин из видео dps_artemМужчина прокатился на собачьей упряжке по городу. Скрин из видео dps_artem
Изменить размер текста:

Мужчина в ночь на 12 декабря прокатился на собачьей упряжке по Центральной улице города Артема. Необычное развлечение тут же попало в объективы смартфонов горожан. Корреспондент «КП» выяснил личность загадочного гонщика и подробности его поездки.

В социальных сетях появились кадры забега на самом, как говорится, экологичном «транспорте».

Приморцы развлекаются зимой. Видео: dps_artem.! другой источник

Как оказалось, мужчина был в тот вечер не один – в Артеме собралась целая команда ребят вместе со своими любимцами. Вместе они, обрадовавшись снегу, решили прокатиться по автомобильной магистрали. Об этом корреспонденту «КП» рассказала Оксана Ладогубец, вице-президент Федерации ездового спорта АГО.

- Пока на дорогах был гололед, а машины стояли в пробках, решили вот покататься. Так обрадовались снегу!

Сам герой видео Юрий Бадагян - профессиональный спортсмен по ездовому спорту, ветеринар и хендлер. Знает о собаках все. Любит и заботится. Многие горожане с ним знакомы и на видео сразу же распознали.

- «Юра – наш молодец», «Приколист, а меня почему не взяли с собой?».

yuri_badalyanyuri_badalyan
Собаки обожают Юрия
209 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Некоторые пользователи даже пошутили, что с такими ценами на бензин, скоро все пересядут на собак.

Ночную поездку также оценили не только, как забаву, но и как пользу для хвостатых.

- «Абсолютно правильная нагрузка для ездовой собаки! А то заводят себе, например, "Хаски", потому что глаза голубенькие, а потом удивляются: почему она дуреет и пол квартиры съела».

А большая часть пользователей отметила, что мужчине явно не хватало костюма Деда Мороза.

- «Был бы в костюме Деда Мороза – тогда бы точно, как в сказке было бы».

Кстати, подобную инициативу хочет осуществить и сам Юрий. У него вместе с Оксаной есть задумка переодеться в Деда Мороза и Снегурочку, да так же прокатиться по городу. Мешает пока что только одно обстоятельство – нарядов нет.

Главные новости в вашем WhatsApp. Подписывайся!

Главные новости в вашем WhatsApp. Подписывайся!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Приморцы стали чаще биться на скользких дорогах
Растащили на металл: кованый забор в Покровском парке расхищают среди бела дня
Ёлка, храм, Lexus: выходку водителя на главной площади Владивостока обсуждают в сети
Беспринципный грабитель воспользовался беспомощностью инвалида в Уссурийске
Сломана челюсть, выбиты почти все зубы: на помощь зажатому водителю поспешили очевидцы
Дорожники всю ночь проливали магистрали Владивостока реагентами
Из бюджета Владивостока украли деньги при ремонте автодорог
В Приморье снят режим ЧС, введенный летом из-за затяжных ливней
Погода во Владивостоке на 12 декабря 2019 года: в городе будет хозяйствовать ветер
Страйк: момент массового ДТП на объездной Владивостока попал на видео
Начальник, отпусти: мэр Владивостока рекомендует сократить рабочий день
Во Владивостоке открыли трассу Седанка - Патрокл после массовых ДТП
Девушку с татуировкой на предплечье почти год ищут в Приморье
Куртка преткновения: за кражу из магазина жительницу Владивостока отправили в колонию
Наркотики в шариковых ручках пытались передать заключенной в СИЗО во Владивостоке
МВД: Самая крутая улица Владивостока перекрыта