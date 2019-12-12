«С такими ценами на бензин все на собак пересядем»: приморец прокатился в упряжке по заснеженным улицам Артема

Мужчина в ночь на 12 декабря прокатился на собачьей упряжке по Центральной улице города Артема. Необычное развлечение тут же попало в объективы смартфонов горожан. Корреспондент «КП» выяснил личность загадочного гонщика и подробности его поездки.

В социальных сетях появились кадры забега на самом, как говорится, экологичном «транспорте».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/749286" frameborder="0"></iframe> Приморцы развлекаются зимой. Видео: dps_artem.! другой источник

Как оказалось, мужчина был в тот вечер не один – в Артеме собралась целая команда ребят вместе со своими любимцами. Вместе они, обрадовавшись снегу, решили прокатиться по автомобильной магистрали. Об этом корреспонденту «КП» рассказала Оксана Ладогубец, вице-президент Федерации ездового спорта АГО.

- Пока на дорогах был гололед, а машины стояли в пробках, решили вот покататься. Так обрадовались снегу!

Сам герой видео Юрий Бадагян - профессиональный спортсмен по ездовому спорту, ветеринар и хендлер. Знает о собаках все. Любит и заботится. Многие горожане с ним знакомы и на видео сразу же распознали.

- «Юра – наш молодец», «Приколист, а меня почему не взяли с собой?».

yuri_badalyan Собаки обожают Юрия

Некоторые пользователи даже пошутили, что с такими ценами на бензин, скоро все пересядут на собак.

Ночную поездку также оценили не только, как забаву, но и как пользу для хвостатых.

- «Абсолютно правильная нагрузка для ездовой собаки! А то заводят себе, например, "Хаски", потому что глаза голубенькие, а потом удивляются: почему она дуреет и пол квартиры съела».

А большая часть пользователей отметила, что мужчине явно не хватало костюма Деда Мороза.

- «Был бы в костюме Деда Мороза – тогда бы точно, как в сказке было бы».

Кстати, подобную инициативу хочет осуществить и сам Юрий. У него вместе с Оксаной есть задумка переодеться в Деда Мороза и Снегурочку, да так же прокатиться по городу. Мешает пока что только одно обстоятельство – нарядов нет.

Главные новости в вашем WhatsApp. Подписывайся!

Главные новости в вашем WhatsApp. Подписывайся!