Мама до смерти закормила пятимесячную дочь детской смесью на Дальнем Востоке

ЧП случилось в амурском городе Зея. Но начиналось все с праздничного события. 24-летняя Екатерина (все имена изменены – прим.ред.) в апреле 2019 года стала мамой. У девушки родилась дочь Алена. Грудному ребенку было необходимо адаптивное детское питание, которое используют при искусственном вскармливании малышей.

Смеси, как известно, содержат белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и другие питательные вещества, которые способствуют росту и развитию ребенку. Об этом знают все мамы. Екатерина, также как и многие молодые родители, кормила Алену смесью. Только вот продукт оказался смертельным для малышки. Смесь была изготовлена ею на основе воды и молочного заменителя, непредназначенного для кормления грудных детей.

Трагедия в семье произошла 22 августа этого года. Маленькая Алена умерла. Судмедэкспертиза установила – в организме малышки наступили патологические изменения внутренних органов, которые привели к смерти.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Обвинения выдвинули маме ребенка.

- В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Алексей Лубинский, руководитель пресс-службы СУ СК России по Амурской области. – Сейчас в ее отношении избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

На сегодня расследование уголовного дела завершено. Дальше дело за приговором суда.

- Материалы уголовного дела утверждены прокуратурой Зейского района, - отмечает Юлия Адушева, старший помощник прокурора Амурской области по взаимодействию со СМИ. – Дело уже направлено в суд и будет рассматриваться там.

24-летней Екатерине грозит до 2 лет лишения свободы.

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