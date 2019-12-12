Шел, шел, и клад нашел: пенсионер на Колыме обнаружил золото в носках почти на 9,5 миллиона рублей

Магаданская область (в народе – Колыма) – золотой регион, где драгоценный металл, как оказалось, валяется прямо на улице. На такой клад наткнулся пенсионер, который решил никому не рассказывать о своей находке. Мужчина прямо сказать сорвал куш: в обычных мужских носках лежало семь слитков, которые вместе стоят больше 9,3 миллиона рублей.

Пенсионера из Липецкой области волею судьбы занесло на Колыму. В апреле этого года он шел, шел, и нашел носки, напичканные золотом в круглых слитках. Во всяком случае, он так сказал во время следствия, доподлинно установить откуда у пенсионера такие богатства не удалось.

Общий вес слитков - 4,3 килограмма. Фото из материалов уголовного дела

Клад он забрал, но с государством делиться не захотел. Драгоценные носки 61-летний пенсионер надежно спрятал и решил отбыть домой - в Липецкую область. Новоиспеченный богач продумала свой путь: на самолете лететь нельзя - во время досмотра тайну пенсионера раскроют, а богатства - заберут. Выбор пал на поезд. Из Магаданской области мужчина поехал Тынду (Амурская область), где и был схвачен сотрудниками ФСБ.

Клад был отправлен на экспертизу, которая подтвердила: слитки из золотосеребряного сплава, общий вес превышает 4,3 килограмма, из них химически чистого золота - белее 3,5 килограмма. Оценили клад в 9,3 миллиона рублей.

-Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное хранение драгоценных металлов в крупном размере». Пенсионер вину признал, раскаялся и активно помогал следствию, - прокомментировали в прокуратуре Амурской области.

Суд назначил пенсионеру один год и восемь месяце лишения свободы с условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу.

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