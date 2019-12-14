2019-12-14T03:36:03+03:00
Общество

Думали весна, а это оттепель: очередной декабрьский плюс взял курс на Владивосток

Потепление ожидается на всей территории региона
Кристина ГРИН
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Потепление ожидается уже на следующей недели.Потепление ожидается уже на следующей недели.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В этом году декабрь максимально добр к жителям Приморского края. У синоптиков на этот счет есть заявление. Тепло, но будет еще теплее. В начале следующей недели Приморье окажется в поле повышенного атмосферного давления. По прогнозам специалистов, будет без осадков. После выходных в регион вернется долгожданный декабрьский плюс. В понедельник в крае оттепель +1+7 градусов, слабые отрицательные температуры воздуха прогнозируются лишь на северо-востоке.

- 17 декабря синоптическая ситуация изменится. С Китая на Приморье сместится неглубокий циклон с атмосферными фронтами, в крае местами пройдут осадки. Ночь станет еще теплей, чем накануне, - отмечают в пресс-службе Примгидромета. - Днем с запада начнется рост атмосферного, осадки будут прекращаться. В нижней тропосфере потоки сменятся на северо-западные, и максимальные температуры станут немного ниже, чем в понедельник.

Несвойственная зиме погода прогнозируется и во Владивостоке. Будет тепло и без осадков. Ночью -2 -4 градуса, днем +2+4 градуса. Во вторник станет еще теплее, возможен снег.

Только вот оттепель будет не такой долгой, как хотелось бы. Уже в середине следующей недели усилится сибирский антициклон, а его гребень распространится на юг Дальнего Востока. Так в Приморье резко похолодает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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