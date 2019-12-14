Таскали за волосы и били по голове: мама и возлюбленная подозреваемого устроили женские бои с сотрудницей полиции в Приморье

Случилось все 11 декабря во Владивостоке. Старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела полиции № 6 УМВД из поселка Трудового приехала в квартиру, расположенную на улице Лермонтова. Причина поездки – задержание подозреваемого в тяжком преступлении. Только вот в квартире ее встретили две женщина – мама и возлюбленная мужчины. Сотрудница полиции представилась и попыталась войти в помещение, чтобы выполнить свою работу, но столкнулась с нешуточным сопротивлением.

- С целью воспрепятствования законным действиям сотрудника полиции, схватили ее за волосы и нанесли удары в область головы, причинив ей телесные повреждения, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

В конечном итоге по факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Разбирательство еще продолжается, женщинам грозит до пяти лет лишения свободы.