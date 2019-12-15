Уже несколько дней в столице проходят "Дни Дальнего Востока в Москве". Цель мероприятия - как можно глубже погрузить жителей столицы и гостей города в жизнь и культуру дальневосточного региона. Ведь его развитие сегодня - одно из нацприоритетов России.

Напомним, в сентября этого года президент Владимир Путин подписал национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Программа определяет цели и основные направления социально-экономического развития Дальнего Востока как национального приоритета России.

В церемонии принял участие заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий ТрутневФото: Предоставлено организаторами

Документ должен обеспечить темпы экономического роста, превышающие в полтора раза среднее значение по стране, повышение качества жизни населения Дальнего Востока до уровня выше среднероссийского, а также остановку миграционного оттока. Нацпрограмма включает в себя и выдачу дальневосточного гектара, и льготную ипотеку под 2%, и разные формы соцпомощи. Для того, чтобы люди хотели жить или переезжать на Дальний Восток, они должны больше знать о культуре, быте и красоте его края. То есть, должен работать еще и культурный код.

Цель литературной награды - популяризация творчества авторов, пишущих о самом дальнем регионе страныФото: предоставлено организаторами

Именно поэтому была учреждена литературная премия "Дальний Восток" им В.К. Арсеньева. И 13-го декабря, в рамках мероприятий «Дней Дальнего Востока в Москве» состоялось торжественное награждение ее лауреатов. В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, председатель жюри Премии, депутат Госдумы РФ, заместитель председателя Комитета по культуре Сергей Шаргунов.

В Москве наградили лауреатов премии "Дальний Восток"Фото: предоставлено организаторами

Как отметил Юрий Трутнев, «каждый человек, когда говорит о себе, о своем детстве, говорит, что он воспитывался на каких-то книгах. Каждый согласится с тем, что книги делают нас добрее или наоборот. А значит, делают нашу жизнь или лучше и успешнее, или тоже наоборот. Поэтому ваш вклад в то, как живут люди в России, на Дальнем Востоке, мне кажется очень важным. Спасибо вам всем!» Всего на соискание премии было подано 193 произведения из 17 регионов РФ и одного зарубежного государства, 30 – отобрано в лонг-лист, из них из 9 произведений был представлен шорт-лист в трёх номинациях: «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей». Высокий уровень представленных работ говорит не только об интересе литературного сообщества к тематике Дальнего Востока, но и о существенном вкладе дальневосточной литературы в российскую культуру. Общероссийская литературная премия «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева учреждена по инициативе Юрия Трутнева. В составе жюри Премии одиннадцать человек, деятели культуры из европейской и тихоокеанской части России: прозаик, куратор премии «Национальный бестселлер» Вадим Левенталь; писатель Ольга Погодина-Кузмина; писатель Лев Данилкин; ректор Литературного института им. М. Горького Алексей Варламов; писатель Евгений Водолазкин; детский поэт Анастасия Орлова; детский писатель Юрий Нечипоренко; критик Андрей Рудалев; глава издательства «Рубеж» Александр Колесов; директор музея-заповедника «Владивостокская крепость» Виктор Шалай; писатель, депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов, председатель жюри премии. «Длинная проза» в финале премии была представлена произведениями: «Максим Аммосов» Олега Сидорова; «Остров Сахалин» Эдуарда Веркина; «Роза ветров» Андрея Геласимова. А вот лауреатом стал Андрей Геласимов. Шорт-лист «Короткой прозы» представили: «Когда Чита была Москвой сибирской» Ирины Бариновой; «Честные люди «Пленники тайги» Андрея Томилова.», «Быков Мыс» Анатолия Слепцова - он и стал победителем этой номинации. А вот премию "Детской прозы" взяла Анастасия Строкина с произведением «Кит плывет на север». Ей пришлось посоревноваться с такими книгами как «Приключения Кати и Марка в волшебном Мире детских снов» Игоря Янчука и "Сказочная Якутия» Александры Агафоновой. Специальную премию «За вклад в развитие Дальнего Востока» от заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева получил Владимир Серкин. Еще одному участнику - Василию Авченко вручили специальную номинацию «За вклад в развитие современной культуры Дальнего Востока» от губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Каждый финалист премии был награжден ноутбуком, предоставленным компанией DNS. Победители в номинациях и обладатели специальных премий получили денежные призы по 500 тысяч рублей Отметим, «Дни Дальнего Востока в Москве» проходят уже третий год подряд. Серия мероприятий объединила запуск специального брендированного поезда «Дальневосточный экспресс» в московском метрополитене, «Дальневосточную ярмарку» на Новом Арбате, Фестиваль Дальнего Востока в Экспоцентре. Также cостоялось вручение наград общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока».