Старты на ВЭФ

«Если бы вы меня пять лет назад, перед первым Восточным экономическим форумом спросили, какие я беру на себя обязательства перед пятым форумом, я бы не назвал цифру в 1800 проектов. Наверное, мне бы хватило решимости озвучить цифру проектов в триста. Я бы считал, что это здорово. 1800 проектов, стартовавших на Дальнем Востоке, - это круто», - искренне изрек глава оргкомитета ВЭФ, заместитель председателя правительства - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, подводя итоги форума в этом году.

ВЭФ стал таким же символом Дальнего Востока, как мост на остров Русский или же уссурийский тигр. И это хорошо: Дальний Восток должен расти и развиваться, а ВЭФ - становиться мировой экономической площадкой для запуска новых грандиозных проектов. Собственно, так и происходит: на форуме не только подписываются соглашения на перспективу и протоколы о намерениях, но и воплощаются в реальность новые производства. К примеру, за последние три форума президент Владимир Путин дал старт трем большим проектам и запустил крупных предприятий на Дальнем Востоке.

Все это получилось сделать, потому что в регионе работают специальные дальневосточные меры поддержки – режимы ТОР и свободного порта, инфраструктурная поддержка (это когда государство выделяет субсидию на строительство инфраструктуры), льготное финансирование от Фонда развития Дальнего Востока, поддержка Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Корпорации развития Дальнего Востока, Агентства по привлечению человеческого капитала.

Вам нужны примеры? Они у нас есть. Возьмем самые свежие: в этом году запущены такие громкие проекты, как новый терминал международного аэропорта Хабаровск, рыбоперерабатывающий завод на острове Шикотан, ГПК на базе месторождения Вертикальное в Якутии.

Встреча Владимира Владимировича Путина с общественностью по вопросам развития Дальнего Востока. Автор фото: КИРИЛЛ КУХМАРЬ/ТАСС

Летим в Хабаровск!

Терминал внутренних воздушных линий международного аэропорта Хабаровск начали строить в марте 2018 года, дальше все развивалось стремительно: 30 августа следующего года на руках у дирекции уже было разрешение на ввод в эксплуатацию от Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация), а 4 сентября 2019 года новый терминал открывал президент России Владимир Путин - на площадке ВЭФ.

Проект был реализован в рамках ТОР «Хабаровск», при участии японских инвесторов, общий объем инвестиций составил 4,9 млрд рублей, в том числе 3,9 млрд рублей – заемные средства ВЭБ.РФ и Фонда развития Дальнего Востока, 1 млрд рублей – собственные средства инвесторов. Терминал проектировала немецкая компания, а генподрядчиком строительства стал турецкий консорциум.

Цели создания нового терминала далеко идущие: обеспечить растущий объем авиаперевозок на Дальнем Востоке России, повысить транспортную мобильность и свободу его жителей, подтянуть качества обслуживания и сервис.

Собственно, о самом терминале: его площадь в два раза больше старого - это более 27 тыс. кв. м., пропускная способность дает возможность принять до 3 млн. пассажиров ежегодно. Там 12 лифтов, 7 эскалаторов и 3 телетрапа, которых раньше в аэропорту Хабаровска, понятное дело, не было. Стало больше стоек регистрации - 26 вместо старых 14.

И уже 14 октября этого года в аэропорту начали плавный перевод обслуживания внутрироссийских рейсов в новый терминал - с тех пор обслужено около 2500 рейсов и почти 220 тысяч пассажиров: в день в терминал принимает на прилет-вылет около 50-ти рейсов, а в неделю – более 300.

Рыбное царство на Шикотане

Рыбоперерабатывающий завод на острове Шикотан - еще один объемный проект этого года, открытый президентом на ВЭФ. Новый завод - крупнейший в России, построен за 6,5 млрд рублей частных инвестиций, оснащен самым современным оборудованием. Заводской комплекс включает: морской порт и добычу, терминалы отгрузки, а также добывающий, транспортный флот и перерабатывающие мощности.

По словам руководства, строительство было начато осенью 2017 года - с прицелом на массовые подходы сельди иваси и скумбрии, ожидаемые в ближайшие 20 лет. Плюс - минтай и треска, добываемые круглый год. Рыбопромышленному комплексу под силу перерабатывать до тысячи тонн рыбы в сутки. Новый завод может выпускать мороженую продукцию, в том числе глубокой степени переработки (филе) из разного сырья (минтай, треска, сельдь тихоокеанская, скумбрия, сардина - иваси, кальмар, сайра). Производственные холодильники обладают мощностью в 15 тысяч тонн. Планируется круглогодичный режим работы, всего на заводе трудятся 500 человек.

Якутское серебро: для банков и на экспорт

ГПК на базе месторождения Вертикальное в Кобяйском улусе Республики Саха (Якутия) - еще одно громкое начинание на полях ВЭФ.

«Официальный запуск горноперерабатывающего комплекса Вертикальное начинает новую страницу якутского серебра, в которую уже вписаны 50 тонн серебра, полученного с момента пуско-наладочных работ на сумму порядка 2 млрд рублей», - рассказывает генеральный директор АО «Прогноз» Анна Федорова.

С помощью подобных проектов государство решает задачу геологического изучения и учета запасов на труднодоступных территориях - работы ведутся силами частных компаний. В недрах огромной территории Якутии хранятся неосвоенные запасы золота, серебра, меди, свинца, цинка.

Якутия, как известно широка, просторна и … малоосвоена. Инвестпроект добычи серебра на месторождении «Вертикальное» сыграет свою роль в промышленном освоении труднодоступной территории Западного Верхоянья Республики. Само месторождение находится в 500 км к северо-западу от Якутска - цитируем: «Объект находится в пределах площади геологоразведочной лицензии, составляющей 556,5 кв. км километров, на которой расположены 114 участков рудопроявления разной степени геологической изученности».

Два года назад, когда он находился на стадии геологоразведки, это был единственный реализуемый проект на площади более 2000 км. Сегодня компания ввела в штатную эксплуатацию горно-перерабатывающий комплекс, включая обогатительную фабрику с проектной способностью переработки руды до 160 тысяч тонн и производства 75 тонн серебра в год со всей сопутствующей и вспомогательной инфраструктурой.

К слову, запуск производства серебра дал стимул для дальнейшего освоения территории: одновременно с открытием ГПК на территории Западного Верхоянья пять компаний-недропользователей начали геологическое изучение и горно-подготовительные работы на соседних с «Вертикальным» участках.

Церемония открытия дизайн-центра "Восток" Группы Компаний "Элемент". Автор фото: СЕРГЕЙ МАЛЬГАВКО/ТАСС

А для региона появление горно-перерабатывающего комплекса - это новые рабочие места и включение местных жителей в промышленную отрасль. Также проект добычи серебра дает прямой экономический эффект Республике, так как в процесс работы горно-добывающего предприятия вовлечены местные предприниматели - за последние трех года компания напрямую заключила сделки на сумму порядка 5 млрд рублей.

Серебро на горноперерабатывающем комплексе на базе месторождения «Вертикальное» производится на привлеченные компанией Silver Bear Resources Plc инвестиционные средства: через свою дочернюю компанию «Прогноз», зарегистрированную в Якутии, инвесторы вложили в проект 7 млрд рублей.

«В силу того, что акции компании обращаются на фондовой бирже в Торонто, компания регулярно участвует в международных встречах с инвесторами, форумах, конференциях, круглых столах, презентуя свой проект и информируя инвестиционное сообщество о потенциале территории, на которой он реализуется - Республике Саха (Якутия). Потенциальные иностранные инвесторы интересуются тем, насколько безопасно вкладывать деньги в Российскую Федерацию, с какими рисками они могут столкнуться: экономическими, политическими, каковы в целом инвестиционные возможности в стране. Мы позиционируем Россию в целом и Якутию, как территорию отличных инвестиционных возможностей, где есть все, что необходимо для того, чтобы вести успешный бизнес: интересные объекты инвестиций, развитый рынок обученных трудовых ресурсов, поддержка государства практически на всех уровнях», – прокомментировал СЕО Silver Bear Resources Plc Вадим Ильчук.

Основные покупатели добытого серебра - как правило, российские банки, выкупающие драгметаллы в первую очередь для покрытия внутренних потребностей страны, не исключен и прямой экспорт.

Амурская область: попадание в нацпроект

Точкой роста Дальнего Востока может стать Амурская область - когда будет реализован проект по строительству «Амурского газохимического комплекса».

Неподалеку от города Свободный «Газпром» строит Амурский газоперерабатывающий завод. А СИБУР - прорабатывает создание технологически связанного с ним производства — Амурского газохимического комплекса. Этот проект предполагает производство полиэтилена (в базовой конфигурации), и дополнительно полипропилена (в расширенной конфигурации), причем комплекс может стать крупнейшей интегрированной мощностью в мире по базовым полимерам.

Если все сбудется, то в регион пойдут инвестиции, а в бюджеты всех уровней - налоговые отчисления. плюс новые технологии и развитие инфраструктуры – строительство дорог, жилья. Амурский газоперерабатывающий и газохимический кластер притянет в регион молодых специалистов. Планируется, что в строительстве Амурского ГХК примут участие более 20 тыс. строителей – как наших, так и иностранных. В том числе, и из Амурской области. А в целом Амурский ГХК даст позволит стране увеличить несырьевой экспорт (а это один из нацпроектов). Основными рынками сбыта продукции станут Китай и страны АТР.

«Сейчас проект находится в стадии принятия финального инвестиционного решения: в прошлом году было подписано соглашение с «Газпромом» на поставку этана, начались проработка конфигурации проекта, состава и мощности установок, зрегистрировано предприятие ООО «Амурский газохимический комплекс». На ВЭФ-2019 году СИБУР и «Газпром» заключили предварительный договор, обговаривающий ключевые коммерческие условия поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ) с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на Амурский газохимический комплекс (ГХК). Это позволит реализовать проект в расширенной конфигурации, предполагающей производство 2,7 млн тонн продукции в год (полиэтилена и полипропилена). При таком сценарии на Дальнем Востоке вырастет крупнейшее в мире производство базовых полимеров», - рассказывает руководитель направления по информационной политики ООО "СИБУР" Дмитрий Черников.

Принятие инвестрешения по проекту зависит, в том числе, от принятия соответствующих решений правительством России в части акциза на СУГ вслед за принятием акциза на этан. Сейчас идет подготовка территории строительства газохимического комплекса.

На полях ВЭФ 2019. Автор фото: СЕРГЕЙ ФАДЕИЧЕВ/ТАСС

Приморье: экономическая выгода от ТОР

Ну а что с проектами, стартовавшими на ВЭФ в прошлом году? Это агропромышленный комплекс «Русагро» в ТОР «Михайловский», Баимский ГОК на Чукотке, строительство в бухте Бечевинской на Камчатке терминала по перевалке СПГ. Полную реализацию проекта агропромышленного комплекса «Русагро» обещает в 2020-м году. Проект масштабный - заявлено о производстве 75 000 тонн свинины в год. Возводят его в ТОР «Михайловский» в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока.

Сегодня в регионе строится 6 свинокомплексов, племенная ферма, комплекс производства комбикормов с элеватором и зерновой площадкой, убойное и мясоперерабатывающее предприятие, сопутствующие объекты. Все производственные площадки находятся, по словам руководства проекта, в различной степени готовности.

Но экономическая выгода для региона уже видна: организуются новые рабочие места, строятся объекты инфраструктуры, реализуется благотворительная программа. На предприятии будут работать сельские жители и жители городов Приморского края - обещают, что к концу 2020-го года на предприятиях только мясного бизнес-направления Группы будет задействовано около 1680 специалистов.

Строительство Баимского ГОК планируется завершить к 2026 году, строительство терминала по перевалке СПГ начнется в следующем году, сейчас проектная документация проходит госэкспертизу.

Ждем ВЭФ-2020 и новых проектов!