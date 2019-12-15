2019-12-15T03:46:08+03:00
Общество

А мог и людей: Водитель «Форестера» снес новогоднюю фигуру на центральной площади Владивостока

Обидчика крысы, поверившего в свою безнаказанность, теперь ищут правоохранительные органы [фото, видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Покатушки попали на видео. Источник: instagram.com/vlnews24Покатушки попали на видео. Источник: instagram.com/vlnews24
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Трудно объяснить, чем руководствовался очередной горе-водитель во Владивостоке, устроивший покатушки на центральной площади. Разве только чувством абсолютной безнаказанности. Видимо, кружить на плохо управляемом авто среди пешеходов, под камерами, на глазах у всего города – это дешево…

Вот и опять запрет на въезд на центральную площадь не остановил любителя покрасоваться. Вечером в пятницу, 14 декабря, примерно в 22:00 водитель «Субару Форестер» выехал на площадь и начал наворачивать круги у новогодней елки. Катался он несколько минут, всякий раз пытаясь уйти в занос покруче. Все это время по площади ходили пешеходы, но водителя это не останавливало.

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Стыдный "дрифт" на центральной площади Владивостока
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Закончилось все это действо стыдно. Горе-дрифтер врезался в одну из установленных новогодних фигур, которая называется «Мышь на сыре». Вышел, почесал голову и… смылся. Вся бравада как улетучилась.

Покореженная светодиодная конструкция, установленная подрядчиком днем ранее в рамках подготовки главной площади Приморья к празднованию Нового года, осталась валяться у елки.

- По факту повреждения светодиодной фигуры администрация Владивостока обратилась в правоохранительные органы. Сейчас специалисты подсчитывают ущерб. На данный момент сложно сказать, насколько серьезны повреждения. По-возможности, фигура будет восстановлена, - отметила начальник управления культуры администрации города Светлана Шупиро. - Конечно, мы очень огорчены данным инцидентом. Подготовку к празднику продолжаем и надеемся, что больше подобные случаи не повторятся.

Пострадавшая светодиодная конструкция. Источник: пресс-служба администрации Владивостока

Пострадавшая светодиодная конструкция. Источник: пресс-служба администрации Владивостока

Только вот надежда слабая. Годами псевдо-гонщики дрифтят на площади, на кольцевых перекрестках города. И что им за это? Кажется, правоохранительные органы ждут, когда под колеса попадет не мышь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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