2019-12-15T11:53:28+03:00
Общество

Новогоднюю фигуру на центральной площади Владивостока задавил 20-летний «дрифтер», она стоит почти 700 тысяч

За сбитую «Мышь на сыре» водитель «Субару Форестер» задержан и наказан штрафом [фото, видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Ущерб за сбитую фигуру оценили в 677 тысяч рублейУщерб за сбитую фигуру оценили в 677 тысяч рублейФото: vlc.ru
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Не много времени понадобилось полиции, чтобы установить личность водителя, устроившего вечером 14 декабря дрифт вокруг новогодней елки на центральной площади Владивостока. Водитель «Субару Форестер», напомним, накануне въехал на площадь, не постеснявшись ни камер, ни гуляющих по ней людей, и начал нарезать круги, хвастаясь, как умеет "валить боком". Но оказалось, что умеет плохо: налетел на светодиодную фигуру, испортил и ее, и машину, а потом и трусливо скрылся с места ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что машиной управлял местный житель все го лишь 1999 года рождения. Его задержали и доставили в отдел полиции, проверили на состояние опьянения, оказался трезвым.

В мэрии уже заявили, что новогоднюю фигуру под названием "Мышь на сыре" подрядчик установил буквально за сутки до ДТП. Теперь же назвали и размер ущерба за сломанную новогоднюю декорацию - ни много ни мало - 677 тысяч рублей.

- Сейчас по факту повреждения новогодней фигуры проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются обстоятельства происшествия, - сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

Стыдный дрифт на Субару Форестер на центральной площади Владивостока. Источник instagram.com/vlnews24.

В отношении водителя автомобиля «Субару Форестер» возбуждено дело об административном правонарушении по факту оставления водителем места ДТП, участником которого он являлся (часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ). А это грозит лишением прав до полутора лет или административным арестом на срок до 15 суток.

Гражданину также предстоит компенсировать причиненный в результате повреждения декоративной фигуры материальный ущерб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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