2019-12-15T12:33:53+03:00
Общество

Ночью плюс, а в среду - зима: синоптики рассказали о погоде в Приморье на следующей неделе

Циклон из Китая принесет в регион осадки
Сергей БАЛАНОВ
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Зима в Приморье на одном из пляжей возле города ФокиноЗима в Приморье на одном из пляжей возле города ФокиноФото: Сергей БАЛАНОВ
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Первый рабочий день на следующей неделе в Приморье будет не по-зимнему теплый. Даже в ночь на понедельник погода умеренно морозная, −6…−13 °C, на северо-востоке до −20 °C. А на побережье местами +1…−4 °C. И это тоже ночью! А днем на большей территории края оттепели, +1…+7 °C, только на северо-востоке слабо отрицательные температуры.

Благодаря полю повышенного атмосферного давления осадков в понедельник не предвидится.

Уже во вторник, 17 декабря, с неглубокий циклон с атмосферными фронтами с Китая принесет в Приморье местами осадки. Ночь станет ещё теплей, чем накануне. Но днем максимальные температуры станут немного ниже, чем в понедельник.

- В середине недели в Приморье вернётся зима. Усилится сибирский антициклон, его гребень распространится на юг Дальнего Востока, и в Приморье резко похолодает, - рассказали в пресс-службе Примгидромета.

Что касается Владивостока, то в начале недели в приморской столице тоже тепло и без осадков. Ночью −2…−4 °C, днём +2…+4 °C. Во вторник в утренние часы возможны небольшие осадки. Ночь станет еще теплее, а максимальная температура воздуха сохранится на уровне понедельника. В середине недели осадков не предвидится, усилится ветер и значительно похолодает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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