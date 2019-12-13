Думали ушиб, а оказалось рак: маленькая Саша из Приморья мечтает выздороветь и расти в кругу сверстников

Восьмилетняя Саша Порва из Приморья любит о чем-нибудь помечтать. По словам ее мамы, от природы девочка очень подвижная и любознательная, поэтому и хочет если не сразу, но все: красиво танцевать, играть на фортепиано, говорить по-английски. Многие ее грезы такие же, как и у ее одногодок. Пожалуй, даже все кроме одной: Саша мечтает выздороветь.

ОСТУПИЛАСЬ ПО ДОРОГЕ В ШКОЛУ

Восьмилетняя Саша заболела раком чуть больше года назад. Началом ее истории можно считать сентябрьский день, когда новоиспеченная первоклашка спешила на занятия.

- Однажды по дороге в школу Саша оступилась и упала с 80-сантиметровой высоты. Ударила голову и спину, - делится Марина, мама девочки. - Саша получила сотрясение мозга, но никаких других серьёзных повреждений врачи тогда не выявили. Ни внутренних кровотечений, ни переломов. Она провела в больнице буквально несколько ночей, а после ее выписали.

Беда пришла примерно на пятый день после удара. Мама Саши увидела у дочки шишку на спине.

- Шишка была овальной формы, чуть выше поясницы. Я подумала, что это ушиб после падения. Но спустя время он не проходил. Мы обратились к ортопеду и хирургу - УЗИ показало, что в мягких тканях спины есть что-то подозрительное.

Саше требовалось дополнительное обследование, в частности МРТ, но госпитализировать девочку сразу не удалось - начался сезон простудных заболеваний.

- Ребенок заболел гриппом, ротавирусной инфекцией, а затем повторно простудился. На домашнем лечении Саша была полтора месяца. За это время шишка стала больше. А самым ужасным было то, что на волосистой части головы, я тоже нащупала бугор, - рассказывает Марина Порва.

ОПУХОЛЬ ПРОДОЛЖАЛА РАСТИ

У Саши нашли два образования: в мягких тканях спины и в области головы. Вторая опухоль мозг не затронула, но росла с космической скоростью. Лечащий врач решил как можно скорее провести маленькому пациенту нейрохирургическую операцию. Опухоль на голове удалили, но гистология показала, что у ребенка альвеолярная рабдомиосаркома мягких тканей (рак – прим. ред.). К тому же, не забываем, что у Саши оставался бугор на спине, который продолжал расти. Его вырезали в конце марта этого года.

Через неделю после операции Саша начала курс высокодозной химиотерапии.

У Саши альвеолярная рабдомиосаркома мягких тканей. Фото из семейного архива Саши Порва

- Саша 7 месяцев стойко переносила последствия и побочные эффекты лечения. Организм справился. Плановое обследование в ноябре этого года показало, что прогрессии заболевания нет, послеоперационного роста опухоли – тоже. Но и сказать, что болезнь отступила нельзя. Сейчас она неплохо себя чувствует. Постоянно двигается, продолжает учиться на индивидуальном обучении. Больше всего на свете она хочет сама ходить в школу и общаться с ребятами. Очень ждет выздоровления.

В декабре Саша начнет новый курс лечения, который растянется на 12 месяцев. По словам Марины, мамы девочки, это медикаментозное лечение, по более слабой схеме, чем раньше, с другими препаратами. Пока что все прогнозы положительные.

В прошлом месяце Саша летала в Москву на обследование. Фото из семейного архива Саши Порва

ЧЕМ ПОМОЧЬ?

В Приморском крае существует фонд «Сохрани жизнь» для помощи детям с онкогематологическими заболеваниями. Благотворительная организация в прошлом месяце помогла семье Порва экстренно оплатить перелет в Москву и обратно - Саше нужно было съездить на обследование. А теперь только представьте, сколько еще в Приморье деток, больных раком, которые в случае чего не смогут ждать несколько месяцев, пока им соберут деньги даже на билеты, поэтому сбор средств для подобных целей открыт всегда.

Помочь можно через «Сбербанк»:

ИНН 2540154947

Ура 790102001

БИК 040813608

Р/сч 40703810750000001541 (получатель «Сохрани жизнь»)

В назначении платежа обязательно указать «Благотворительное пожертвование».

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