Суд заменил приморскому экс-строителю космодрома «Восточный» условный срок на реальный

Приморский краевой суд ужесточил приговор бывшему директору Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), возводившей космодром «Восточный» в Приамурье. Напомним, Виктор Гребнев похитил сотни миллионов рублей у предприятия и намеренно его банкротил. В итоге махинации раскрыли, а топ-менеджера отдали под суд.

По версии следствия, с 2012 по 2014 год бывший директор ТМК заключал невыгодные для компании договоры поручительства и погашал кредиты других предприятий. Всего, таким образом, Виктор Гребнев, на тот момент - депутат парламента Приморья - потратил более 288 миллионов рублей. Причем топ-менеджер в арбитражный суд с заявлением должника сознательно не обращался, из-за чего финансовое положение предприятия ухудшилось, появились проблемы с выплатой зарплат. В итоге Виктор Гребнев привели ТМК к банкротству. Ущерб от действий экс-главы оценили в 130 миллионов рублей.

Махинации вскрылись, когда рабочие со стройплощадки космодрома «Восточный» обратились к президенту РФ во время «прямой линии». Уголовное дело было возбуждено по статьям «Растрата в особо крупном размере, с использованием служебного положения» и «Преднамеренное банкротство».

Летом этого года Уссурийский городской суд осудил господина Гребнева на пять лет лишения свободы условно. Также, согласно приговору, экс-глава ТМК приговаривался к пяти годам колонии условно и должен был заплатить штраф в 200 тысяч рублей. С решением не согласилось обвинение и обратилось в вышестоящий суд.

- В пятницу (13 декабря – прим. ред.) Гребневу был изменен приговор с условного срока на реальное лишение свободы на пять лет в колонии общего режима. Также его освободили от уплаты штрафа, - рассказали «КП-Владивосток» в Приморском краевом суде.

Бывший глава ТМК взят под стражу в зале суда.