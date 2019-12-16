31 декабря – выходной или нет: долгожданное голосование открыли власти Приморья

Вы ждали, вы верили, вы надеялись, и наконец-то это свершилось. Власти Приморья объявили о старте голосования. Предмет спора – 31 декабря. В России он объявлен рабочим днем, но есть шанс все изменить на региональном уровне. Вопрос еще не закрыт.

Согласно информации, размещенной на официальной странице администрации Приморья, губернатор региона заявил, что будет принимать решение на счет последнего дня в этом году, ориентируясь на мнения местных жителей. Это значит, что в наших руках изменить ситуацию. Салаты, как говорится, сами себя не порежут. Поэтому дело максимальной важности и серьезности.

Голосование проходит на официальной странице АПК. Власти предлагают определиться со следующими альтернативными вариантами:

1. Сделать 31 декабря выходным

2. Сделать 28 декабря рабочим и отдыхать 30 и 31 декабря

3. Мне все равно

Голосование закроется 22 декабря.

К этому часу на пост администрации отреагировали почти 3 тысяч человек. Динамика неплохая, но нужно постараться. Возможно, это будут единственные выборы, которые запомнятся 100-процентной явкой.

Проголосовать!

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