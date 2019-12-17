2019-12-17T07:11:34+03:00
Происшествия

Из-за мокрой дороги два человека погибли в ДТП в Приморье

По предварительным данным, водитель и пассажир заживо сгорели в машине
Кристина ГРИН
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Полиция устанавливают личности погибших. Фото: УМВД России по Приморскому краю.Полиция устанавливают личности погибших. Фото: УМВД России по Приморскому краю.
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Авария произошла в районе второго километра трассы на Тавричанку. Водитель за рулем машины Тойота Краун ехал со стороны трассы А 370 «Уссури» в направлении поселка. К тому времени уже стемнело, а дорога была мокрой из-за аномалий погоды. Мужчина выбрал небезопасную скорость и, как итог, не справился с управлением. Машина съехала в кювет, перевернулась и загорелась. Водитель и пассажир погибли на месте. По некоторым данным, оба заживо сгорели в машине.

Информация о смертельном ДТП поступила в дежурную часть полиции по Надеждинскому району. На место незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

- По факту автоаварии полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия, а также личности погибшего экипажа Тойоты, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствие с российским законодательством.

Полицию просит о помощи местных жителей, которые являются свидетелями ДТП или обладают какой-либо информацией о погибших. Обращаться по телефонам: 8(42334) 2-08-68 (дежурную часть ГИБДД ОМВД России по Надеждинскому району) или 8 (42334) 2-01-05 (дежурная часть ОМВД России по Надеждинскому району).

ИСТОЧНИК KP.RU

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