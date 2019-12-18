2019-12-18T08:03:26+03:00
Происшествия

Выбросила таксу с балкона 5 этажа: жестокую женщину подшофе заковали в наручники в Приморье

Подозреваемую в жестоком обращении с животными и нападении на сотрудника полиции задержали
Кристина ГРИН
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Ссора двух подруг обернулась трагедией для породистой собаки.Ссора двух подруг обернулась трагедией для породистой собаки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Все случилось в доме, расположенном на улице Кирова в Артеме. 35-летняя Наталья (все имена изменены – прим.ред.) вместе с 43-летней знакомой Кариной находились в подъезде. Внезапно между ними возникла ссора. Как отмечают оперативники, на почве личных неприязней. Урегулировать конфликт не удалось, поэтому недопониние перешло в потасовку. В итоге больше всего пострадала породистая собака Натальи. Карина выбросила таксу с балкона пятого этажа. Чуда не произошло, и пес от травм, полученных при падении, скончался на месте.

Сообщение о том, что в подъезде дерутся две женщины, поступило в дежурную часть УМВД России по Артему. Когда полицейские прибыли на место, встретили Наталью, которая рассказала о том, что женщина выбросила ее породистую собаку. Она написала заявление, по которому уже проводится проверка.

Карину тоже нашли сразу. Выяснилось, что женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. Встреча с оперативниками была не первой в ее жизни. Хотя на этот раз она была изрядно пьяна. На приглашение сотрудников проехать в отделение отреагировала агрессивно, даже попыталась сбежать, но все тщетно. В конечном итоге ее задержали.

- Женщина стала высказываться грубой нецензурной бранью и напала на сотрудницу полиции. Согласно закону «О полиции» к правонарушительнице применены спецсредства – наручники. Ее доставили в отдел полиции, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - До вытрезвления гражданка провела ночь в камере для административно задержанных.

Делом о применении насилия в отношении сотрудника полиции займется следственный комитет. По информации о жестоком обращении с животным пока проводится проверка. Оперативникам еще предстоит опросить свидетелей и установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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