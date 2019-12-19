«Минирование» детских садов во Владивостоке: неизвестные прислали письма с угрозами

Волна «минирований» детских садов дошла и до Владивостока. Восемь дошкольных учреждений получили на электронную почту письма с угрозами взрывов. Всех детей в срочном порядке эвакуируют, здания проверяют.

- По электронной почте в детские сады поступила информация о минировании. Заведующие тут же сообщили об этом в оперативные службы, была проведена эвакуация детей, - рассказали в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования.

Письма содержали в себе сообщения о том, что здания скоро взлетят на воздух. Якобы ответственна за «взрывы» будет запрещенная в России организация. Точное количество детских садов, которые получили угрозы, пока неизвестно. По сообщениям от читателей, точно эвакуированы дети из дошкольного учреждения № 30. Ребятишек размещают в ближайших школах.

Оперативные службы проверяют каждый поступивший сигнал. По состоянию на 13:00, в трех детских садах обследование завершилось - ничего опасного и запрещенного не найдено. Еще в пяти проверка продолжается.

Напомним, что волна «минирований» детских садов начала свое шествие по Дальнему Востоку утром, 19 декабря. Благовещенск, Биробиджан, Хабаровск, где эвакуировано более 70 дошкольных учреждений. Также сообщается, что минирования детских садов происходят в Уссурийске и Находке.