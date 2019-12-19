2019-12-19T10:14:13+03:00
Общество

Мужчина в центре Владивостока вытащил автомат и стал угрожать им накрашенному парню

Молодому человеку с макияжем на лице удалось спастись бегством [видео]
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Мужчина пригрозил автоматом неформалуМужчина пригрозил автоматом неформалу
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В социальных сетях распространяется видео, на котором мужчина в самом центре Владивостока угрожает автоматом парню. Судя по кадрам, обидчику не понравился внешний вид прохожего молодого человека. Последний был в женском образе: длинноволос, с макияжем на лице, накрашенными ногтями. Чтобы защититься от обидчика, Глебу, именно так зовут неформала, пришлось экстренно спасаться бегством.

Модный приговор неизвестный мужчина вынес среди бела дня на улице Адмирала Фокина. С сигаретой в зубах и автоматом в руках пообещал застрелить молодого парня из-за ненависти к «таким, как он».

Житель Владивостока угрожал убийством молодому человеку в женском образе.

Даже после того, как молодой человек попытался убежать, расставаться с ним разъяренный мужчина не захотел – продолжил преследовать. Успокоить его смогли только приятели и неожиданно появившийся в руках Глеба электрошокер.

Кстати, многие пользователи в интернете предполагают, что ролик постановочный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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