Мужчина в центре Владивостока вытащил автомат и стал угрожать им накрашенному парню

В социальных сетях распространяется видео, на котором мужчина в самом центре Владивостока угрожает автоматом парню. Судя по кадрам, обидчику не понравился внешний вид прохожего молодого человека. Последний был в женском образе: длинноволос, с макияжем на лице, накрашенными ногтями. Чтобы защититься от обидчика, Глебу, именно так зовут неформала, пришлось экстренно спасаться бегством.

Модный приговор неизвестный мужчина вынес среди бела дня на улице Адмирала Фокина. С сигаретой в зубах и автоматом в руках пообещал застрелить молодого парня из-за ненависти к «таким, как он».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/750504" frameborder="0"></iframe> Житель Владивостока угрожал убийством молодому человеку в женском образе.

Даже после того, как молодой человек попытался убежать, расставаться с ним разъяренный мужчина не захотел – продолжил преследовать. Успокоить его смогли только приятели и неожиданно появившийся в руках Глеба электрошокер.

Кстати, многие пользователи в интернете предполагают, что ролик постановочный.