2019-12-21T08:37:46+03:00
Общество

Глава Приморья дал рекомендации по поводу 31 декабря

В последний день уходящего года губернатор призвал принять во внимание интересы женщин
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Глава региона выходной не объявил, но рекомендовал работодателям отпустить своих сотрудниковГлава региона выходной не объявил, но рекомендовал работодателям отпустить своих сотрудниковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Судьба последнего и долгожданного дня в году - 31 декабря - решат руководители предприятий в Приморье. Такое решение принял глава региона Олег Кожемяко по итогам опроса общественности.

Пять дне назад администрация Приморья запустила опрос среди жителей региона: «Нужен ли выходной 31 декабря?». Публикация собрала более 14 тысяч комментарий, где подавляющее большинство людей высказались за отмену рабочего дня и его перенос на 28-е декабря.

Глава региона выходной не объявил, но рекомендовал работодателям отпустить своих сотрудников подготовиться к Новому году. Особенно это важно для женщин, которые в самую главную ночь года всегда хотят выглядеть красиво и безупречно. А красота, как известно, требует жертв, в данном случае, придется жертвовать временем.

- Лично я 31-го буду работать, точно так же, как и те структуры, которые отвечают за жизнеобеспечение города и края, главы муниципальных образований тоже будут на местах находиться. Это важно, чтобы праздники прошли спокойно. Но считаю, что работодатели должны посоветоваться с коллективами и предоставить людям возможность выбора – отдыхать 28 декабря или 31 декабря. Особенно это важно для женщин. Им нужно сделать прическу, подобрать наряд, приготовить что-то – это целое мероприятие. Мы все понимаем, - сказал Олег Кожемяко, губернатора Приморского края.

Он подчеркнул, что сотрудницы администрации региона 31 декабря смогут уйти на работу пораньше по согласованию с курирующими вице-губернаторами и директорами департаментов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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