2019-12-23T10:35:11+03:00
Происшествия

Один в реанимации, трое в травматологии: врачи о состоянии пострадавших после обстрела в Приморье

У большинства пациентов дробовые травмы нижних конечностей
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Двоих пострадавших уже прооперировалиДвоих пострадавших уже прооперировалиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Четверых пострадавших после обстрела у ресторана в Дальнегорске доставили в городскую больницу. На сегодняшний день, 23 декабря, один из пациентов все еще находится в реанимации, трое определены в травматологию, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В ночь с субботы на воскресенье около ресторана на проспекте 50 лет Октября прозвучали выстрелы. Как установила прибывшая на место полиция, между компанией мужчин произошел конфликт. Разборка привела к тому, что один из участников вытащил ружье и стал стрелять в своих оппонентов. Четверо пострадали, подозреваемый скрылся.

Всех пострадавших около двух часов ночи доставили в Центральную городскую больницу Дальнегорска. В основном у них были травмированы нижние конечности, но несколько выстрелов попали в брюшную и поясничную область.

- Одного пациента с огнестрельным переломом бедра прооперировали сразу же. Второму провели операцию в воскресенье. У него было проникающее огнестрельное ранение брюшной полости, поврежден кишечник. Этот пациент находится в реанимации, остальные в травмотологическом отделении, - рассказывает главный врач Дальнегорской ЦГБ Виктор Прудников. - Состояние последнего еще остается тяжелым. Второго, у которого бедро оперировали, средней тяжести. У остальных двоих – удовлетворительное. Помощь оказана в полном объеме.

Правоохранительные органы, в свою очередь, проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого, устанавливают обстоятельства произошедшего.

Краевое Управление МВД 22 декабря передало дело в Следственный комитет. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

- Следственными органами приняты к производству материалы доследственной проверки по факту стрельбы около ресторана на проспекте 50-летия Октября в Дальнегорске, по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ. В рамках доследственной проверки проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастного к происшествию, - делится пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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