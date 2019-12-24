Индианка обвинила студента из владивостокского университета в изнасиловании

Студентка, обучающаяся во владивостокском университете, обвинила своего земляка из Индии в изнасиловании. 17-летняя девушка утверждает, что, когда она находилась в одном из общежитий, над ней надругались.

Индианка, воспользовавшись услугами переводчика, рассказала правоохранителям свои подозрения в отношении одногруппника. По словам девушки, вечером он пригласил ее на ужин в ресторан в центре города. Под дружескую беседу она немного выпила, но почувствовала себя нехорошо, и тогда индийский друг пригласил ее к себе в общежитие на проспекте Красного знамени. Там девушка снова выпила спиртного и потеряла сознание.

Позже студентка пояснила, что именно в это время знакомый воспользовался ее беспомощным состоянием и изнасиловал. Вернувшись утром в свое общежитие, пострадавшая решила сообщить о своих подозрениях в полицию.

Стражи порядка опросили учащуюся университета, а также доставили в отделение подозреваемого для дачи показаний. По факту случившегося проводятся необходимые экспертизы и другие следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства возможного преступления.