2019-12-24T11:31:39+03:00
Общество

Индианка обвинила студента из владивостокского университета в изнасиловании

Девушка утверждает, что молодой человек воспользовался ее беспомощным состоянием
Анастасия МЕЛЬНИКОВАМарк КАПУСТИН
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Студентка из Индии утверждает, что над ней надругался соотечественникСтудентка из Индии утверждает, что над ней надругался соотечественникФото: Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Студентка, обучающаяся во владивостокском университете, обвинила своего земляка из Индии в изнасиловании. 17-летняя девушка утверждает, что, когда она находилась в одном из общежитий, над ней надругались.

Индианка, воспользовавшись услугами переводчика, рассказала правоохранителям свои подозрения в отношении одногруппника. По словам девушки, вечером он пригласил ее на ужин в ресторан в центре города. Под дружескую беседу она немного выпила, но почувствовала себя нехорошо, и тогда индийский друг пригласил ее к себе в общежитие на проспекте Красного знамени. Там девушка снова выпила спиртного и потеряла сознание.

Позже студентка пояснила, что именно в это время знакомый воспользовался ее беспомощным состоянием и изнасиловал. Вернувшись утром в свое общежитие, пострадавшая решила сообщить о своих подозрениях в полицию.

Стражи порядка опросили учащуюся университета, а также доставили в отделение подозреваемого для дачи показаний. По факту случившегося проводятся необходимые экспертизы и другие следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства возможного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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