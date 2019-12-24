Крыса-ревность: житель Камчатки задушил проводом свою жену спустя 10 дней после свадьбы

27 летняя Елена (все имена изменены – прим.ред.) в начале декабря 2019 года стала женой. Избранный – Игорь – старше новобрачной на 10 лет. Свадьба должна была стать началом новой семейной жизни, но, к сожалению, церемония бракосочетания стала точкой обратного отсчета для новой ячейки общества. История оказалось с несчастливым концом. Спустя 10 дней Елену убили. Главный подозреваемый - супруг. А причина трагедии – ревность.

Как полагают следователи, 17 декабря Елена увидела в мобильном телефоне супруга переписку с другой женщиной. Тут в дело вступила госпожа ревность. Ситуация породила массу вопросов, которые она адресовала мужу. Урегулировать конфликт новобрачным так и не удалось. Игорь схватил провод, обмотал шею любимой и задушил ее.

Несколько дней Игорь не знал, что делать. Отправляться в колонию строгого режима ему не очень-то и хотелось, поэтому он попросил о помощи своего друга. Сперва Игорь спрятал тело жены в большую сумку, а затем они вместе попытались выбросить труп в озеро Вилюй. В самый для них неподходящий момент их заметил случайный прохожий, который позвонил в полицию. В итоге обоих задержали оперативники.

- Следственным отделом по ЗАТО город Вилючинск СУ СКР по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя ЗАТО город Вилючинск. Он подозревается в совершении преступления «Убийство», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

В ведомстве отмечают, что расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.