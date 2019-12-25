2019-12-25T07:41:27+03:00
Общество

Королевская контрабанда: краснокнижных кречетов в пеленках пытались вывезти с Камчатки в арабские страны

Десять ценных птиц нашли на судне, один кречет погиб [фото, видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Замотанные в желтые пеленки птицы были обездвижены и лежали фактически на полуЗамотанные в желтые пеленки птицы были обездвижены и лежали фактически на полуФото: СУ СК России по Камчатскому краю
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Не только крабы и красная икра интересуют браконьеров на далекой и богатой Камчатке. Краснокнижные кречеты – золотая жила для контрабандистов, которые отлавливают птиц и продают их за границу, в основном – в арабские страны. Банда таких дельцов попались в руки оперативников с десятью особями редких соколообразных.

ПТИЦЫ КОРОЛЕЙ

Трое жителей Петропавловска-Камчатского охотились за птицами с октября. Кречетов поймали, отвезли в гараж в город Елизово. Там за ними ухаживал и смотрел один из членов банды. Затем редких птиц запеленали и отвезли на судно «Радик Баширов», которое было пришвартовано к причалу на мысе Сигнальный на территории АО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт».

Редких птиц запеленали и отвезли на судно «Радик Баширов» Фото: СУ СК России по Камчатскому краю

Редких птиц запеленали и отвезли на судно «Радик Баширов»Фото: СУ СК России по Камчатскому краю

Судно должно было отбыть в порт Ванино (Хабаровский край), дальше – заграницу. Как рассказал источник в правоохранительных органах Камчатки, по одной из рассматриваемых версий, кречетов собирались продать в арабские страны, где эти птицы высоко ценятся. На Ближнем Востоке соколиная охота – не только дорогое развлечение, но и культурная особенность. Соколы изображены на гербах нескольких арабских стран, а кречет считается символом власти.

Дикие кречеты, в отличие от искусственно выращенных собратьев, считаются изящными охотниками. За них богатые арабы готовы выложить сотни тысяч долларов. Особый шик – белые самки, их цена может доходить до миллиона долларов.

За диких кречетов состоятельные любители соколиной охоты готовы выложить сотни тысяч долларов Фото: СУ СК России по Камчатскому краю

За диких кречетов состоятельные любители соколиной охоты готовы выложить сотни тысяч долларовФото: СУ СК России по Камчатскому краю

МИЛЛИОННЫЙ УЩЕРБ

Вывезти кречетов с Камчатки у дельцов не вышло – на судно 20 декабря нагрянули полицейские, сотрудники ФСБ и Росгвардии. Кречетов нашли: замотанные в желтые пеленки птицы были обездвижены и лежали фактически на полу. Среди них были и белые самки, за которых состоятельные любители соколиной охоты готовы выложить большие деньги. Ущерб правоохранители оценили в 11 миллионов рублей.

Птиц отдали орнитологу для оценки их состояния. Один из кречетов погиб. Птицы сейчас проходят реабилитацию в Елизовском районном зоопарке. Когда кречетов выпустят на свободу – решат специалисты.

Краснокнижных кречетов в пеленках пытались вывезти с Камчатки в арабские страны.

Троих подозреваемых (1972, 1970 и 1956 годов рождения) задержали. Среди них капитан судна, который, по одной из версий, получал деньги за то, что вывозит краснокнижных птиц. Еще один член банды был оформлен фиктивно, в его обязанности входило ухаживать за кречетами. Дома у мужчин и в других помещениях, которыми пользовались дельцы, нашли различные приспособления для содержания, кормления, перевозки и хранения птиц в неволе.

Кречетов должны были отвезти в Хабаровский край, а потом переправить за границу Фото: СУ СК России по Камчатскому краю

Кречетов должны были отвезти в Хабаровский край, а потом переправить за границуФото: СУ СК России по Камчатскому краю

- Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная добыча, содержание, перевозка и хранение особо ценных диких животных, принадлежащих к виду, занесенному в Красную книгу РФ». В настоящее время с задержанными лицами проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения, - прокомментировали «КП» в пресс-службе СУ СКР по Камчатскому краю.

Дельцам грозит до семи лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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