Владивосток развивается, Уссурийск запущен: Максим Галкин высказался о дальневосточных городах

Максим Галкин в своем двухчасовом интервью для ютуб-канала за 24 декабря высказался об обстановке в российских городах. По мнению артиста, Владивосток за последние годы сильно преобразился, в отличие от своего соседа Уссурийска, который был упомянут первым в числе запущенных.

Артист эстрады, пародист и стендап-комик Максим Галкин стал гостем программы «А поговорить?» с Ириной Шихман. Интервьюируемый пустил съемочную группу во главе с ведущей не только в дом, но и в собственную душу. Высказался на различные темы, начиная от политики и заканчивая слухами про сексуальную ориентацию. А один из вопросов к Максиму касался его субъективного мнения относительно состояния российских городов. Артист отметил, что за все время, что он гастролирует, страна сильно изменилась в лучшую сторону. Привел в пример приморскую столицу.

- Я очень давно езжу по стране, раньше по инфраструктуре отставал Владивосток. Безусловно, я больше сужу как турист, но после энного количества того, что там происходило - саммитов, форумов - город очень преобразился, - делится Галкин.

Зато на вопрос Шихман: «Был ли какой-то регион, в который он приехал и вообще не понял, как там люди живут?», Максим вспомнил также приморский город - Уссурийск. По его словам, там потрясающие жители, но сам населенный пункт сильно запущен.