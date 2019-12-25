2019-12-25T11:48:57+03:00
Общество

Девочка из Приморья отбилась сумкой с учебниками от извращенца

Подозреваемый уже дал признательные показания
Ангелина КРОВИНА
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Школьница шла домой со школы. Фото: https://pixabay.com/Школьница шла домой со школы. Фото: https://pixabay.com/
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В приморском поселке Владимиро-Александровском маньяк напал на 14-летнюю девочку. Школьнице удалось самостоятельно отбиться от злоумышленника, в этом ей помогла сумка с тяжелыми учебниками. Подозреваемого в уголовном преступлении уже задержали, расследованием дела занимается Следственный комитет по Приморскому краю.

Девочка возвращалась домой со школы, когда ее неожиданно схватил неизвестный мужчина. Попытался зажать рот, чтобы не закричала. Помогла несовершеннолетняя себе сама – огрела извращенца сумкой. Уже дома рассказала все родителям, которые и обратились в правоохранительные органы. Мужчину объявили в розыск.

В социальных сетях стали распространять информацию, якобы мужчина сам явился в полицию и покаялся. Мол, был пьяный. Однако источник «КП» в правоохранительных органах частично данные опроверг. Приморец действительно дал признательные показания, но только после того как его нашли и задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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