2019-12-26T06:48:26+03:00
Общество

«Мне тоже бывает очень стыдно»: мэр Владивостока чистосердечно признал три главные проблемы города

Олег Гуменюк в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала об итогах БКАД, о дорогой новогодней мыши и доверии к власти
Кристина ГРИН
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Олег Гуменюк с гостях радио "Комсомольская правда".Олег Гуменюк с гостях радио "Комсомольская правда".Фото: Ксения КРЫМОВА
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26 ноября гостем эфира радио «Комсомольская правда» стал Олег Гуменюк, мэр Владивосток, который подвел итоги года, а также ответил на вопросы ведущих и слушателей. Глава города отметил, что новая транспортная сеть изменит ситуацию в лучшую сторону. По мнению чиновника, перемены жители дальневосточной столицы точно почувствуют.

Вместе с тем горожан интересовал вопрос реализации национального проекта «БКАД». Оказалось, что Владивосток выполнил план на 93%. Деньги, которые были выделены в рамках проекта, пошли на ремонт и строительство более 80 километров дорог. По словам Олега Гуменюка, те подрядчики, которые выполнили работы недобросовестно, были оштрафованы. Для таких случаев предусмотрена гарантия на 3 года.

Один из первых дозвонившихся в студию – постоянный слушатель дядя Паша. Он поблагодарил главу дальневосточной столицы за проделанную работу и отметил, что город заметно преобразился.

- Я привык, что меня все всегда ругают. Спасибо за теплые слова, приятно слышать, что люди видят, что ты делаешь для города, - ответил Олег Гуменюк, мэр Владивостока.

Глава города также обозначил самые проблемные темы для дальневосточной столицы. В списке чиновника оказались: дороги, транспорт и доверие горожан, которое нужно заслужить. Мэр также ответил на вопрос слушательницы, которая пожаловалась на то, что ей стыдно за город.

- Мне тоже бывает очень стыдно, когда я смотрю, что у нас разруха и грязь, - говорит Олег Гумекнюк.

Мэр не проигнорировал и тему неприлично дорогой мыши и безопасности всех новогодних объектов на площади.

- Я думаю, что этим должны заниматься сотрудники ГИБДД. Такие вещи, конечно, нужно пресекать. Понимаю, что мы не можем, как административная власть, закрыть площадь бордюрами и шлагбаумами. А насчет стоимости мыши. Ну столько она стоит. Время сейчас такое. Вы посмотрите на цены вокруг. Хотели сделать что-то красивое для горожан, чтобы все светилось.

В завершении эфира Олег Гуменюк поздравил всех горожан с наступающим Новым годом и заявил о том, что 29 декабря городская площадь уже будет полностью готова, и жители Владивостока смогут по достоинству оценить проделанную работу.

Мэр Владивостока в гостях радио «Комсомольская правда».

Мэр Владивостока в гостях радио «Комсомольская правда»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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