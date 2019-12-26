Кто здесь главный: в Приморье представили состав будущего правительства

В Приморье завершилась административная реформа, ее результатом станет переформатирование администрации в правительство края. После оптимизации число органов власти уменьшиться с 43 до 41. В новой структуре появятся 20 министерств, шесть агентств, девять департаментов и пять инспекций.

ВЕРХУШКА

Главой правительства Приморского края станет губернатор Олег Кожемяко. Первым вице-губернатором – председателем правительства назначена Вера Щербина. За ее кандидатуру проголосовали парламентарии региона. Она будет отвечать за финансы, контрактную систему в сфере закупок, государственно-правовое и проектное управление, защиту гостайны и мобилизационную подготовку.

Пост вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства края займет Антон Волошко. В его ведении будут вопросы совместной работы с парламентом региона, избирательной комиссией, органами местного самоуправления, внутренней и информационной политикой. Также господин Волошко будет отвечать за профилактику коррупции и других правонарушений, государственную гражданскую службу и кадры, бюджетный учет, общественную безопасность, координацию правоохранителей и работу мировых судей.

ДЕВЯТКА ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

Заместителей председателя правительства в новой структуре будет девять. За экономическое развитие, туризм и международное сотрудничество будет отвечать Константин Шестаков. Вопросы транспорта, леса, охраны редких животных и растений, ветеринарии будут в ведении Александра Костенко.

Ответственным за тарифы и ЖКХ, природные ресурсы, энергетику и газоснабжение станет Елена Пархоменко. Строительством, в том числе и долевым, будет заниматься Михаил Петров. Вопросы труда, социальной политики, культуры, спорта, охраны объектов культурного наследия будет решать Елена Бронникова. Работать с федеральными органами власти будет Алексей Наздратенко.

Наталья Бондаренко совместит пост зампреда с должностью министра образования. Виктор Фисенко также станет заместителем председателя правительства и будет отвечать за систему здравоохранения края. Зампредом и министром цифрового развития и связи станет Сергей Максимчук. В его ведении, кстати, будет еще и молодежная политика.

ПОРТФЕЛИ РОЗДАНЫ

Кабинет министров приморского правительства будет состоять из 17 человек. Министерство культуры и архивного дела возглавит Максим Бурдело, за лесное хозяйство и охрану объектов животного мира будет отвечать Валентин Карпенко. Главой минсельхоза станет Андрей Бронц.

Министерство государственно-правового управления будет работать под руководством Светланы Мех. Ответственность за государственный финансовый контроль ложится на плечи Андрея Блохина. Отвечать за приморское ЖКХ будет Владимир Бабич.

Руководителем министерства имущественных и земельных отношений станет Ирина Дмитриенко. Вопросы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий будет решать Олег Мельников. Работа контрактной системы в сфере закупок отдана Елене Ивановой.

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды будет руководить Игорь Степаненко. Ответственным за строительство станет Владимир Маран. Вопросы транспорта и дорожного хозяйства отойдут в ведение Виктора Свяченовского. Руководителем министерства труда и социальной политики назначена Светлана Красицкая.

За спорт и физическую культуру будет отвечать Жан Кузнецов. Вопросы экономического развития будет решать Наталья Набойченко. Исполнять обязанности главы министерства финансов назначена Ольга Коваль. И. о. главы министерства промышленности и торговли будет Алексей Пикалов.

Правительство края начнет работу уже с 1 января 2020 года.