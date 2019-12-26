2019-12-26T07:22:06+03:00
Происшествия

Маленький мальчик застрелил 4-летнюю сестру из ружья в Приморье

Огнестрельное было оставлено без присмотра, возбуждено уголовное дело
Кристина ГРИН
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Ружье было оставлено без присмотра.Ружье было оставлено без присмотра.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Чрезвычайное происшествие случилось в среду, 25 ноября, в Приморском крае. В доме раздался выстрел. В квартире нашли тело 4-летней девочки. Рядом с телом – маленький мальчик – брат малышки, в руках которого было охотничье ружье. В обстоятельствах трагедии сейчас разбираются следователи Дальнегорска.

Оперативникам уже удалось добыть часть информации с места ЧП.

- По предварительным данным ружье было оставлено без присмотра отцом, - отмечает Аврора Римская, старший помощник СУ СК России по Приморскому краю. - В отсутствие взрослых оружие взял руки малолетний и случайно произвел выстрел в младшего ребенка.

Мальчику, который случайно выстрелил в сестру, не больше 14 лет. Точную цифру следователи обнародовать отказались с этической точки зрения.

По факту произошедшего по статье «Причинение смерти по неосторожности» уже возбуждено уголовное дело. Сотрудники ведомства уже осмотрели место трагедии и изъяли ружье. Впереди – допрос свидетелей.

Вместе с тем силовики намерены дать оценку факту небрежного хранения огнестрела. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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