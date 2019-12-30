2019-12-30T02:16:19+03:00
Происшествия

Горе-путешественники: приморские второклассники от скуки вслепую гуляли по ж/д путям и едва не попали под поезд

Машинисту пришлось экстренно затормозить перед детьми
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Школьники были настолько увлечены своим приключением, что игнорировали гудок локомотива. Фото: управление на транспорте МВД России по ДВО.Школьники были настолько увлечены своим приключением, что игнорировали гудок локомотива. Фото: управление на транспорте МВД России по ДВО.
Изменить размер текста:

Дети после школы любят погулять с друзьями и одноклассниками, однако места они для этого выбирают не всегда безопасные. Наши герои - Коля и Женя (имена изменены - прим. ред.) - решили пройтись по железнодорожным путям в Арсеньеве после школы - на улице школьникам стало скучно.

Мальчишки восьми и девяти лет сначала дошли до ж/д вокзала, откуда по железнодорожным путям добрались до переезда. Дети были одеты в куртки с капюшонами, которые надвинули сверху на шапки, закрывая перед собой обзор. Зачем был нужен такой маневр - парни не объяснили.

Школьники были настолько увлечены своим приключением, что игнорировали гудок локомотива. Как позже признаются второклассники, они думали, что поезд устрашающе сигналит не им. Парни обратили внимание на поезд, лишь когда тот остановился за их спиной и издал оглушительный гудок.

Второклассники испугались и сбежали с путей. Поезд стоял около восьми минут, а затем вновь двинулся в путь. Как только состав скрылся, наши герои снова взобрались на железную дорогу и продолжили прогулку, пока их не заметили правоохранители.

- Выяснилось, что дети воспитываются в семьях, которые ранее не попадали в поле зрения органов системы профилактики. В связи с тем, что несовершеннолетние на момент совершения правонарушения не достигли возраста привлечения к административной ответственности, в отношении каждого из подростков инспектором ПДН направлена информация в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по Арсеньевскому городскому округу, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДВО.

Полицейские объяснили школьникам и их родителям, что находиться на железной дороге опасно. В отношении родителей составлены административные протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Максимальное наказание - до пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Во Владивостоке изменили график работы фуникулера на 31 декабря
Жительница Приморья переборщила с местью за избиение и попала под следствие
«Бедный дедушка, слезы утирает»: приморские рыбаки въехали в бетонное ограждение
Часть Владивостока на весь день останется без света
Погода во Владивостоке на 30 декабря 2019 года: снег, тепло и ветер северный
Пожарные потушили частный дом во Владивостоке
"Неужели не жалко машину?" В Приморье провалилось под лед очередное авто
15-летнему мальчику из Приморья ампутировали ногу из-за халатности медиков
"Фильмы отдыхают и нервно курят в сторонке": инспекторы ДПС задержали пьяного водителя во Владивостоке
Мокрый снег, ветер до 25 м/с и риск ДТП: МЧС предупреждает приморцев о грядущей опасности
Изменение графика работы медучреждений Приморья в праздничные дни 2020
В 2020 году в Приморье возобновят производство мяса птицы
Прием заявок на участие в турнире по дворовому хоккею продлен до 9 января
Около центральной площади Владивостока заработала новогодняя продуктовая ярмарка
В Уссурийске полицейские накрыли точку по продаже небезопасной пиротехники
Двое несовершеннолетних пойдут под суд за грабеж
Погода во Владивостоке и Приморье на 28 декабря 2019 года
Скандальная «Мышь на сыре» вернулась на главную площадь Владивостока
Массовое автобусное ДТП парализовало центр Владивостока
В АО «Восточный Порт» отметили заслуги лучших работников предприятия
В Приморье осудят мужчину, который избил и замотал сожительницу скотчем