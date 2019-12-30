Горе-путешественники: приморские второклассники от скуки вслепую гуляли по ж/д путям и едва не попали под поезд

Дети после школы любят погулять с друзьями и одноклассниками, однако места они для этого выбирают не всегда безопасные. Наши герои - Коля и Женя (имена изменены - прим. ред.) - решили пройтись по железнодорожным путям в Арсеньеве после школы - на улице школьникам стало скучно.

Мальчишки восьми и девяти лет сначала дошли до ж/д вокзала, откуда по железнодорожным путям добрались до переезда. Дети были одеты в куртки с капюшонами, которые надвинули сверху на шапки, закрывая перед собой обзор. Зачем был нужен такой маневр - парни не объяснили.

Школьники были настолько увлечены своим приключением, что игнорировали гудок локомотива. Как позже признаются второклассники, они думали, что поезд устрашающе сигналит не им. Парни обратили внимание на поезд, лишь когда тот остановился за их спиной и издал оглушительный гудок.

Второклассники испугались и сбежали с путей. Поезд стоял около восьми минут, а затем вновь двинулся в путь. Как только состав скрылся, наши герои снова взобрались на железную дорогу и продолжили прогулку, пока их не заметили правоохранители.

- Выяснилось, что дети воспитываются в семьях, которые ранее не попадали в поле зрения органов системы профилактики. В связи с тем, что несовершеннолетние на момент совершения правонарушения не достигли возраста привлечения к административной ответственности, в отношении каждого из подростков инспектором ПДН направлена информация в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по Арсеньевскому городскому округу, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДВО.

Полицейские объяснили школьникам и их родителям, что находиться на железной дороге опасно. В отношении родителей составлены административные протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Максимальное наказание - до пяти тысяч рублей.