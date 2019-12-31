Бабушка в Приморье нашла ночлег в подъезде, чтобы не околеть в своей неотапливаемой лачуге

Бабушка из Приморья отправилась из своего поселка в соседний, чтобы поспать в теплом подъезде. В своей разваливающейся хижине у нее стояла минусовая температура. Про беду женщины узнали неравнодушные люди, и она впервые оказалась не одна.

Жители коммунального дома в поселке Раздольное на днях обнаружили у себя в подъезде спящую женщину в довольно преклонном возрасте (бабушке больше 80 лет). Сперва, конечно, решили, что бродяжка, вызвали спецслужбы: скорую помощь, наряд полиции.

Вот только Елена Иватро бездомной не была. В Тимофеевке, больше чем в двух километрах от Раздольного, крыша над головой у нее имелась, только пользы никакой от тех досок не было. В сарае, который женщина привыкла называть «домом» зимой стоит мертвецкий холод: дверь не закрывается, а на дрова нет ни денег, ни сил. В своем поселке теплого крова для нее не нашлось - у всех частные дома, куда ей путь закрыт.

Горько рыдая, старушка попросила жителей Раздольного не выгонять ее на улицу, ведь она всего лишь хотела погреться на лестничной площадке, поспать, на ее взгляд, в «человеческих условиях».

Приехавшие на вызов медики помочь женщине не смогли – все-таки подобными делами они не занимаются. Полиция отвезла бабушку обратно домой в Тимофеевку.

Об этом корреспонденту «КП» поведала волонтер Татьяна Бакеева, случайно узнавшая от родственницы местного правоохранителя про бедную старушку. Именно Татьяна вместе с другими неравнодушными стала заботиться о бабушке. На следующий же день 29 декабря, собрав команду, поехала к Елене в поселок.

- Зашли, а она сидит чем-то топит печку, - рассказывает Татьяна. - Гарь стоит невозможная, ею задохнуться можно! Мы ей все прочистили, растопили. Бедняжка стала прям на раскаленную плиту руки класть и дуть. Я ей говорю: «Бабушка, вы сожжете руки». А она так сильно замерзла, что ей было все равно. У нее там жуткий холод, ничего нет: ни еды, ни воды. Снег что ли она там ела…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/752702" frameborder="0"></iframe> Дверь в доме Елены не закрывается. Видео: Татьяна Бакеева.! другой источник

Побывав в гостях, Татьяна поняла: надо старушку оттуда забирать. Там и новая дверь потому что не поможет - дом настоящая развалюха.

- От цивилизации один только счетчик стоит. Соседи рядом есть, но бабушку по каким-то причинам они недолюбливают. С нами парень помогать приехал, какие-то дрова нашел, напилил… Доску одну тут же сперли. Я уверена, что и еду, которую мы ей оставили, тоже уже умыкнули. Дверь же не закрывается.

Как раз то ли из-за шаткой защиты, то ли из-за доброты старушки, в доме у женщины жило от шести до семи кошек, как минимум.

- Она говорит, что у нее три кошки, но мы посчитали - их больше в два раза. Кушать животным нечего, но они почему-то не сильно голодные. Может, мышей ловят. Мы им банку корма дали, они ели как лакомство, видно такого никогда не пробовали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/752704" frameborder="0"></iframe> Дом находится в аварийном состоянии. Видео: Татьяна Бакеева.

Родственники у Елены вроде как есть - и дочь, и сын, и внуки. Но они все давно уже не общаются друг с другом. Так что и ухаживать за ней некому.

В интернете Татьяна организовала сбор, чтобы помочь пожилой женщине. Множество людей отозвалось: кто-то продукты предложил купить, кто-то одежду теплую отдать, кто-то перевел деньги (оставшуюся после сумму волонтер перевела обратно). Также благодаря общественности о бабушке узнали в соцзащите.

- Вчера утром (30 декабря) позвонила девушка из соцзащиты, спросила у меня все, и вот они поехали ее забрали. Бабушку определили в дом престарелых во Владивостоке, - поделилась Татьяна. - Такое вот у нас в Приморье случилось новогоднее чудо.

Кстати, оставшимся в хижине кошкам, волонтер также собирается помогать. Хочет пристроить их в добрые руки. Так что если кому-то из читателей пригляделся кто-то из хвостатых, то он может обратиться непосредственно к Татьяне Бакеевой по номеру телефона: +79025544572.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/752703" frameborder="0"></iframe> Волонтеры привезли еду Елене и ее кошкам. Видео: Татьяна Бакеева.

Неполный список тех, кто озаботился судьбой Елены Иватро: Казанцева Светлана Петровна, Иванников Андрей Викторович, Марина Мухомедьярова, Александр Султанов, Рустям Абушаев, Волохова Екатерина.