Новый 2020 год на центральной площади Владивостока: горки, салют и записки с желаниями

Владивосток прощается с 2019 годом. Традиционно на центральной городской площади, которую в этом году впервые украсили искусственным снегом, состоялся праздничный концерт, завершившийся салютом. Среди веселых и довольных горожан прогулялся и фотокорреспондент "КП" Вадим Попов.

Встретить год на площади изъявило желание большое число людейФото: Вадим ПОПОВ

Искусственного снега из пушки хватило даже на замокФото: Вадим ПОПОВ

Салют отгремел за два часа до нового годаФото: Вадим ПОПОВ

Полевая кухня для всех желающихФото: Вадим ПОПОВ

Площадь превратилась в большую фотозонуФото: Вадим ПОПОВ

Первое, что бросается в глаза - это большое количество людей, как горожан, так и гостей города. Много иностранных туристов - корейцев, китайцев и прочих. На площади звучат поздравления на нескольких языках.

Все желающие могут написать свое желание и повесить на стендФото: Вадим ПОПОВ

Записки с желаниямиФото: Вадим ПОПОВ