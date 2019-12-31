Новый 2020 год на центральной площади Владивостока: горки, салют и записки с желаниями
Владивосток прощается с 2019 годом. Традиционно на центральной городской площади, которую в этом году впервые украсили искусственным снегом, состоялся праздничный концерт, завершившийся салютом. Среди веселых и довольных горожан прогулялся и фотокорреспондент "КП" Вадим Попов.
Встретить год на площади изъявило желание большое число людейФото: Вадим ПОПОВ
Искусственного снега из пушки хватило даже на замокФото: Вадим ПОПОВ
Салют отгремел за два часа до нового годаФото: Вадим ПОПОВ
Полевая кухня для всех желающихФото: Вадим ПОПОВ
Площадь превратилась в большую фотозонуФото: Вадим ПОПОВ
Первое, что бросается в глаза - это большое количество людей, как горожан, так и гостей города. Много иностранных туристов - корейцев, китайцев и прочих. На площади звучат поздравления на нескольких языках.
Все желающие могут написать свое желание и повесить на стендФото: Вадим ПОПОВ
Записки с желаниямиФото: Вадим ПОПОВ
Зимняя площадьФото: Вадим ПОПОВ
ИСТОЧНИК KP.RU