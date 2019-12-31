2019-12-31T16:51:34+03:00
Общество

Новый 2020 год на центральной площади Владивостока: горки, салют и записки с желаниями

Огромное количество людей пришло проводить год на центральную городскую площадь [фото]
Сергей БАЛАНОВ
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Салют на центральной площади ВладивостокаСалют на центральной площади ВладивостокаФото: Вадим ПОПОВ
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Владивосток прощается с 2019 годом. Традиционно на центральной городской площади, которую в этом году впервые украсили искусственным снегом, состоялся праздничный концерт, завершившийся салютом. Среди веселых и довольных горожан прогулялся и фотокорреспондент "КП" Вадим Попов.

Встретить год на площади изъявило желание большое число людей Фото: Вадим ПОПОВ

Встретить год на площади изъявило желание большое число людейФото: Вадим ПОПОВ

Искусственного снега из пушки хватило даже на замок Фото: Вадим ПОПОВ

Искусственного снега из пушки хватило даже на замокФото: Вадим ПОПОВ

Салют отгремел за два часа до нового года Фото: Вадим ПОПОВ

Салют отгремел за два часа до нового годаФото: Вадим ПОПОВ

Полевая кухня для всех желающих Фото: Вадим ПОПОВ

Полевая кухня для всех желающихФото: Вадим ПОПОВ

Площадь превратилась в большую фотозону Фото: Вадим ПОПОВ

Площадь превратилась в большую фотозонуФото: Вадим ПОПОВ

Первое, что бросается в глаза - это большое количество людей, как горожан, так и гостей города. Много иностранных туристов - корейцев, китайцев и прочих. На площади звучат поздравления на нескольких языках.

Все желающие могут написать свое желание и повесить на стенд Фото: Вадим ПОПОВ

Все желающие могут написать свое желание и повесить на стендФото: Вадим ПОПОВ

Записки с желаниями Фото: Вадим ПОПОВ

Записки с желаниямиФото: Вадим ПОПОВ

Зимняя площадь Фото: Вадим ПОПОВ

Зимняя площадьФото: Вадим ПОПОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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