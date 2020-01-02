Быть спасателем – значит быть человеком: сотрудники МЧС Приморья вытащили беззащитную собаку, едва не погибшую в ледяной речке

Настоящее предновогоднее чудо. Эта история говорит о том, что профессия спасателя – совершенно особенная. Ты можешь быть специалистом высшей категории, но, если у тебя нет большого и чистого сердца, МЧС – не место твоей работы. Очередное тому доказательство прямиком из Находки. Несмотря на то, что случилось все 29 декабря, обойти стороной поступок сотрудника «чрезвычайного» ведомства мы просто не могли.

Спасатели полагали, что лапами пес примерз ко льду.Фото: ДВРПСО МЧС России

Началось все с тревожного сообщения, которое поступило в Находкинский поисково-спасательный отряд. Очевидцы сообщили о том, что какая-то собака провалилась в промоину реки Каменка под мостом и не может самостоятельно выбраться из воды. Бедный пес наполовину был в ледяной речке, а лапами примерз ко льду. Четвероногого ждала неминуемая погибель, если бы не сотрудники МЧС.

На помощь пришел спасатель в гидрокомбинезоне.Фото: ДВРПСО МЧС России

Он осторожно извлек черный пушистый комочек из ледовой промоины.Фото: ДВРПСО МЧС России

- На выручку прибыли спасатели Находкинского отряда МЧС, - отмечают в пресс-службе ДВРПСО. - С использованием гидрокомбинезона один из спасателей вошел в ледяную воду и осторожно извлек черный пушистый комочек из ледовой промоины.

Потом собаку передали ветеринару для оказания необходимой помощи.Фото: ДВРПСО МЧС России

В ведомстве также отмечают, что после спасательной операции собаку передали специалисту ветлечебницы. Там ему оказали всю необходимую помощь. Разве не прекрасно осознавать, что у спасателей большое сердце, способное прийти на помощь даже бездомному и беззащитному псу.